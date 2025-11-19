خبر تلخی که رضا رشیدپور درباره خودش داد
رضا رشیدپور از ممنوعالکاری خود خبر داد و نوشت: «گوشهای از خانهام وطن، مینشینم به تماشا.»
رضا رشیدپور، مجری شناختهشده تلویزیون که چند سالی است در این رسانه فعالیت ندارد، در صفحه شخصیاش نوشت:
«جناب پزشکیان
جناب جبلی
جناب صالحی
به من فرمودند که «ممنوعالفعالیت» هستی و حتی اجازهی کار در پلتفرم هم به تو نمیدهیم.
سپاسگزارم.
عرضی ندارم.
جایی هم نمیروم.
پنج سال گذشت. بقیه هم میگذرد.
گوشهای از خانهام وطن، مینشینم به تماشا.»
رضا رشیدپور که مدتها است در تلویزیون اجرا ندارد، پیشتر قرار بود در ایام جنگ ۱۲روزه برنامهای در این رسانه اجرا کند که این اتفاق نیفتاد. او پیشنهاد راهاندازی برنامهای زنده و شبانه را مطرح کرده بود که در شرایط جنگی مخاطبان بتوانند به صورت تلفنی تماس گرفته و مشکلات و دغدغههای خود را بیان کنند.