بازار بزرگ تهران؛ محل نمایش کالا نه انبار مواد اشتعالزا
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران با تأکید بر ایمنی بازار، گفت: هم رستورانهای پر مراجعه که از حجم زیادی گاز مایع استفاده میکنند و هم تولیدیها و انبارهای مواد اشتعالزا در بازار، عامل اصلی افزایش خطر حریق هستند و باید اقدامات جایگزین جهت کاهش ریسک حریق و افزایش ایمنی انجام شود.
کامران عبدولی با اشاره به وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران گفت: در محدوده بازار حدود ۷۷ رستوران با عدم تناسب ظرفیت معماری برای پذیرش، مراجعین دارد که به دلیل پذیرش بالا و مراجعه روزانه تعداد زیادی مشتری، اغلب از گاز مایع استفاده میکنند و برخی از این واحدها تا ۳۰۰۰ لیتر گاز الپیجی را در ساختمان نگهداری میکنند. در صورتی که چنانچه حریقی رخ دهد، میتواند بخش قابل توجهی از بازار را در معرض خطر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی و آتش نشانی، پیشنهاد ما و کسبه بازار این است که لولهکشی گاز جایگزین گاز مایع شود. بسیاری از رستورانها در ضلع بالای بازار (پایین خیابان ۱۵ خرداد) قرار دارند و اجرای لولهکشی با رعایت الزامات شرکت گاز استان تهران میتواند خطر را به مراتب کاهش دهد. این در حالی است که املاک بالای خیابان ۱۵ خرداد (با فاصله حدود ۲۰ متر ) دارای لوله کشی گاز هستند.
عبدولی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و تدافعی سازمان آتش نشانی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه و آموزشهای کسبه جهت ارتقای فرهنگ ایمنی به صورت مستمر و چهره به چهره در بازار تهران با ایجاد اداره ایمنی بازار در حال انجام است و برای آمادگی در شرایط اضطراری، جلسات آموزشی با کسبه درباره استفاده از خاموشکنندهها و رعایت نکات ایمنی برگزار میشود تا از انجام کارهای پرخطر جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تعدادی از ایستگاههای آتشنشانی داخل و اطراف بازار مستقر هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن به محل حریق و حادثه دسترسی داشته باشند. ایستگاههای موقت نیز در زمان پیک جمعیت و شلوغی بازار تدارک دیده شده تا در صورت نیاز، عملیات اطفای حریق و امداد رسانی به سرعت انجام شود.
استقرار خودروهای کمعرض و پمپهای پرتابل در بازار بزرگ
نصب ۲۰۰ شیر هیدرانت در محدوده بازار برای رفع بحران آب
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران درباره تجهیزات و امکانات اضافه شده برای مدیریت حوادث گفت: خودروهای کمعرض خریداری و پمپهای پرتابل در بازار بزرگ مستقر شدهاند تا در کوچه و پسکوچهها بتوانند امدادرسانی را تسهیل کنند و این روند در حال افزایش است . همچنین نزدیک به ۲۰۰ شیر هیدرانت در محدوده بازار نصب شده تا کمبود آب در شرایط بحران رفع شود.
عبدولی تأکید کرد: با انجام این اقدامات، در صورت وقوع حریق، شناسایی و کنترل آن به سرعت انجام میشود و حداقل میتوانیم اطمینان داشته باشیم که ایمنی حریق بازار تا حد قابل توجهی تأمین شده است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران درباره وضعیت انبارها و تولیدیها در بازار بزرگ تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده بازار، وجود تولیدیها و انبارها در این محدوده است. بسیاری از تولیدکنندگان کفش، طلاسازی و سایر کالاها، علاوه بر فروش و تولید، انبارداری را نیز در همان مغازه یا کارگاه انجام میدهند که این موضوع خطرات جدی ایمنی ایجاد میکند.
وی افزود: بازار نیازی به انبارداری و تولید کالاهای اشتعالزا در محل خود ندارد. مواد اولیه، چسبها، سیلندرهای گاز و سایر مواد قابل اشتعال که برای تولید استفاده میشوند، بهتر است در مکانهای ایمن و خارج از بازار نگهداری شوند و تنها نمونه کالای نهایی برای عرضه به بازار منتقل شود. آوردن این حجم از مواد خطرناک به داخل بازار، شرایط پرخطر ایجاد کرده و رفتوآمد بالا، شلوغی و افزایش بار اشتغال را به دنبال دارد.
لزوم انتقال تولیدیها و انباریها به خارج از محدوده بازار
عبدولی ادامه داد: سازمان آتشنشانی توصیه میکند که تولیدیها و انباریها به خارج از محدوده بازار منتقل شوند و در بازار صرفاً عملیات فروش و عرضه انجام شود. این کار ضمن کاهش خطرات حریق، دسترسی ایمنتر به مشتریان و کنترل بهتر شرایط ایمنی را امکانپذیر میکند و شهروندان هم با شرایط ایمن در بازار حضور پیدا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بازار بزرگ تهران باید محلی برای عرضه و نمایش کالا باشد، نه محلی برای انبارداری و تولید مواد اشتعالزا. آوردن انبارها و تولیدیها به داخل بازار علاوه بر خطر آتشسوزی، باعث ایجاد مشکلات ترافیکی و محدودیتهای عملیاتی و امدادرسانی در شرایط اضطراری میشود.
عبدولی در پایان تأکید کرد: سازمان آتشنشانی تهران معتقد است که انبارها و تولیدیها به هیچ عنوان نباید در داخل بازار فعالیت کنند و رعایت این دستورالعمل به حفظ ایمنی شهروندان و کاهش خطرات احتمالی کمک شایانی میکند.