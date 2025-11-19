آویشن از گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی و مدرن است که با خواصی چون ضدسرفه، ضدعفونی‌کننده، خلط‌آور، تقویت‌کننده سیستم ایمنی، کاهش فشار خون و بهبود مشکلات تنفسی شناخته می‌شود. چای و بخور آویشن برای درمان سرماخوردگی، برونشیت و گلودرد بسیار مؤثر است.

آویشن شیرازی نیز خاصیت ضدقارچی، ضدباکتری و اشتهاآوری دارد. با این حال مصرف بی‌رویه آویشن ممکن است باعث آلرژی، اختلال تیروئید، تداخل دارویی، التهاب پوستی و حتی آسیب‌های قلبی و عصبی شود و باید با احتیاط و مشورت پزشک انجام شود.

