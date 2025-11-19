خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آویشن؛ گیاهی با خواص فوق‌العاده و هشدارهای جدی مصرف

آویشن؛ گیاهی با خواص فوق‌العاده و هشدارهای جدی مصرف
کد خبر : 1716197
لینک کوتاه کپی شد.

آویشن از گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی و مدرن است که با خواصی چون ضدسرفه، ضدعفونی‌کننده، خلط‌آور، تقویت‌کننده سیستم ایمنی، کاهش فشار خون و بهبود مشکلات تنفسی شناخته می‌شود. چای و بخور آویشن برای درمان سرماخوردگی، برونشیت و گلودرد بسیار مؤثر است.

آویشن شیرازی نیز خاصیت ضدقارچی، ضدباکتری و اشتهاآوری دارد. با این حال مصرف بی‌رویه آویشن ممکن است باعث آلرژی، اختلال تیروئید، تداخل دارویی، التهاب پوستی و حتی آسیب‌های قلبی و عصبی شود و باید با احتیاط و مشورت پزشک انجام شود.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب