آویشن؛ گیاهی با خواص فوقالعاده و هشدارهای جدی مصرف
آویشن از گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی و مدرن است که با خواصی چون ضدسرفه، ضدعفونیکننده، خلطآور، تقویتکننده سیستم ایمنی، کاهش فشار خون و بهبود مشکلات تنفسی شناخته میشود. چای و بخور آویشن برای درمان سرماخوردگی، برونشیت و گلودرد بسیار مؤثر است.
آویشن شیرازی نیز خاصیت ضدقارچی، ضدباکتری و اشتهاآوری دارد. با این حال مصرف بیرویه آویشن ممکن است باعث آلرژی، اختلال تیروئید، تداخل دارویی، التهاب پوستی و حتی آسیبهای قلبی و عصبی شود و باید با احتیاط و مشورت پزشک انجام شود.