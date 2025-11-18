۱۸ نوامبر روز جهانی میکی‌ موس و روز مینی ماوس است

آغاز ماجرا

در ۱۸ نوامبر ۱۹۲۸، کارتون کوتاه کشتی بخار ویلی (Steamboat Willie) برای نخستین بار روی پرده سینما رفت. این فیلم هشت دقیقه‌ای اولین کارتون صداگذاری‌شده دیزنی بود و در آن میکی‌ماوس و مینی‌ماوس به جهان معرفی شدند. این روز بعدها به عنوان روز جهانی میکی‌ماوس و مینی‌ماوس شناخته شد.

میکی‌ماوس؛ نماد خلاقیت و شادی

خلق شده توسط والت دیزنی و آب آیورکس در سال ۱۹۲۸.

ظاهر کلاسیک: شلوارک قرمز، کفش‌های بزرگ و دستکش سفید.

شخصیت خوش‌قلب و ماجراجو که به سرعت به محبوب‌ترین نماد دیزنی تبدیل شد.

در طول دهه‌ها، میکی نه‌تنها در کارتون‌ها بلکه در فرهنگ عامه، کالاهای تجاری و سینما حضور پررنگ داشته است.

مینی‌ماوس؛ همراه همیشگی

نخستین بار در همان کارتون کشتی بخار ویلی معرفی شد.

با لباس خال‌خالی و کمان قرمز، نماد دوستی، عشق و شادی است.

در کنار میکی، به عنوان زوجی دوست‌داشتنی شناخته می‌شوند و در بسیاری از داستان‌ها و محصولات دیزنی حضور دارند.

اهمیت فرهنگی

میکی و مینی بیش از ۹۰ سال است که چهره‌های جهانی محسوب می‌شوند.

آن‌ها نماد نوستالژی کودکی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هستند.

روز جهانی‌شان فرصتی است برای جشن گرفتن میراث دیزنی و یادآوری اینکه چگونه یک شخصیت کارتونی می‌تواند به زبان مشترک شادی و خلاقیت تبدیل شود.

نکات جالب

نام اصلی میکی قرار بود مورتیمر (Mortimer) باشد، اما همسر والت دیزنی پیشنهاد داد نامش به میکی تغییر کند.

اولین محصول تجاری میکی در سال ۱۹۲۹ یک لوح مدرسه‌ای بود.

در سال ۱۹۳۳ اولین ساعت مچی میکی‌ماوس ساخته شد.

