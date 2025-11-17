این روزها در حالی که ورزشکاران ایران به سختی در حال رقابت با حریفان خود هستند برخی افراد اضافه که ظاهراً تعدادشان کم هم نیست، صرفاً برای گشت و گذار و تفریح به ریاض سفر کرده‌اند، بدون اینکه سمت یا مسئولیتی داشته باشندیا اینکه حضورشان دردی از کاروان دوا کند.

جای تأسف است که این عده، آدم‌هایی هستند که سال‌ها امتحانشان را در ورزش پس داده‌اند و با کارنامه‌ای مردود بیرون رفته‌اند، اما به عنوان چسبیده‌های جدا نشدنی از ورزش همچنان هستند. به هرحال این عده را جای دیگر نمی‌پذیرند و شاید حتی در منزل هم چندان تحمل‌شان نکنند و همین مسئله هم باعث می‌شود که بیشتر تأسف بخوریم بابت اینکه چرا در ورزش کشور عزمی برای بیرون کردن این افراد وجود ندارد.

سال‌هاست که مسئله حضور آدم‌های اضافه و بی‌مسئولیت در کنار کاروان‌های اعزامی به مسابقات مختلف ورزشی مورد انتقاد است و درست به تعداد همین سال‌هاست که مسئولان ورزش کشور کوچک‌ترین توجهی به این انتقادها نمی‌کنند و سال‌هاست که حتی از ترکیب تیم‌ها و نفراتی که لازم است اعزام شوند، کم می‌کنند تا مبادا کسی از این جماعت بیکار که عادت کرده‌اند با پول مردم و بیت‌المال سفر کنند، کم شود. جای تأسف دارد که حضور چنین آدم‌هایی حتی به قیمت نتیجه نگرفتن تیم‌ها، به‌خاطر نداشتن عناصر اصلی هم منجر شده است، اما هنوز هستند، هنوز هم بی‌فایده کنار کاروان‌های ورزشی حضور دارند.

مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض آخرین حضور این افراد اضافه و بیکار در کنار ورزشکاران نیست و حتماً چنین آدم‌هایی برای مسافرت‌های دیگر هم برنامه‌ریزی کرده‌اند. به هر حال سالن‌گردی و تماشای مفت مسابقات مهم ورزشی و البته سفرهای خارجی رایگان که هزینه آن از بیت‌المال و جیب مردم تأمین می‌شود سال‌هاست که به این آدم‌ها چسبیده است و بعید است که بتوانند این عادت زشت را ترک کنند، مگر اینکه یک مسئول دلسوز و وظیفه‌شناس پیدا شود و طومار حضور چنین افرادی را در کنار ورزش برای همیشه برچیند.

این مدیر درست می‌تواند همین وزیر ورزش خودمان باشد تا با یک اقدام درست و بجا جلوی هدررفت پول مردم و بیت‌المال را بگیرد و چنین آدم‌های اضافه، بیکار و بی‌فایده‌ای را برای همیشه به گوشه خانه‌هایشان بفرستد تا هم ورزش از لوث وجودشان پاک شود و هم بیت‌المال از شر دست‌درازی و هزینه‌کرد برای آنها راحت شود. امیدواریم که این فرد همین وزیر ورزش خودمان باشد تا در کنار خیلی از کارهای درستی که انجام داده با این کار هم نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کند.