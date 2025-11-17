مهندسی که اسناد ایلان ماسک را دزدید
ظاهرا رقابت میان شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی در سالهای اخیر از عرصه فناوری فراتر رفته و وارد حوزههای حقوقی و مالکیت فکری شده است.
یکی از جنجالیترین پروندهها، مناقشه میان ایکسایآی به رهبری ایلان ماسک و اوپنایآی است؛ پروندهای که ریشه آن به شکایات مرتبط با جذب مهندسان کلیدی، محرمانگی اطلاعات و ادعاهای مربوط به اسرار تجاری بازمیگردد.
انتشار اسناد حقوقی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد این اختلاف صرفاً یک دعوای استخدامی ساده نیست، بلکه بازتابی از رقابت شدید بر سر فناوریهای بنیادی در دنیای هوش مصنوعی است.