احمد محمودزاده در یک برنامه تلویزیونی درباره عدالت آموزشی گفت: ۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد، کارمندان دولتی، فرهنگیان و نیروهای نظامی هستند. هدف این مدارس، کمک به عدالت آموزشی و کاهش بار هزینه‌ای دولت است.

برچسب «لاکچری» بودن به برخی مدارس می‌زنند

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس غیردولتی نمی‌تواند کیفیت آموزش را افزایش دهد، چرا که این مدارس بخشی از ظرفیت نظام آموزشی کشور هستند، با اشاره به نگاه نادرست جامعه نسبت به مدارس غیردولتی افزود: گاهی برخی مدارس که استانداردهای بالایی دارند، با عنوان «لاکچری» معرفی می‌شوند. سند تحول بنیادین تأکید دارد مدارس باید بالاترین استانداردهای نیروی انسانی، امکانات و روش‌های آموزشی را داشته باشند و نباید برچسب منفی به مدرسه‌ای که به این استانداردها دست یافته، زده شود.

ثبت ۱۵۶ پرونده تخلف شهریه در سه ماهه اول سال

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش در مورد شهریه‌ها و تخلفات مدارس غیر دولتی ادامه داد: شهریه‌ها بر اساس الگوی مشخص به استان‌ها ابلاغ می‌شود و نظارت بر توسعه کمی و کیفی مدارس و عملکرد آن‌ها انجام می‌گیرد. امسال در سه‌ماهه اول، ۱۵۶ پرونده تخلف شهریه ثبت شد که نشان‌دهنده نظارت جدی است.

محمودزاده با باین اینکه بخشی از شهریه‌ها مربوط به برنامه‌های فوق‌برنامه مانند آموزش چند زبان است که خارج از برنامه درسی رسمی ارائه می‌شود، درباره نقش دولت و مشارکت خانواده‌ها گفت: دولت موظف است مدارس دولتی را تقویت کند تا خانواده‌ها از روی علاقه و کیفیت، مدارس را انتخاب کنند و از روی اجبار انتخاب نکنند.

هزینه ۷۵ همتی جمعیت دانش‌آموزی کشور در یک سال

وی با بیان اینکه امروز دولت به ازای هر دانش‌آموز مدارس دولتی حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه می‌کند افزود: جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود ۷۵ همت هزینه سالانه نیاز دارد. در مقابل، مدارس غیردولتی با مشارکت خانواده‌ها اداره می‌شوند، بدون دریافت هزینه فضا و زیرساخت از دولت. مشکل، وجود مدارس غیردولتی نیست؛ بلکه توانمند کردن مدارس دولتی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه مدارس غیر دولتی مانع عدالت نیستند بلکه ابزار مشارکت و کمک‌رسانی هستند ادامه داد: هدف اصلی این است که مدیریت آموزش و پرورش به گونه‌ای اعمال شود که از ایجاد شکاف‌های آموزشی و طبقاتی جلوگیری شود و عدالت آموزشی در سراسر کشور رعایت شود. مردم، دولتی یا غیر دولتی بودن مدرسه را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه کیفیت را انتخاب می‌کنند.

محمودزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و واگذاری آن به غیر ممنوع است، گفت: آنچه امروز در مدارس غیردولتی شاهد هستیم، اجرای قانون و تنظیم‌گری است و سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دارد. هر آنچه در سند تحول بنیادین برای مدارس دولتی تعریف شده، برای مدارس غیردولتی نیز حاکم است که شامل ۸ هدف کلان، ۱۵ راهبرد کلان، ۲۳ هدف عملیاتی و ۱۳۱ راهکار است.

وی با بیان اینکه اجرای نقشه راه سند تحول که دو سال پیش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تأیید رسید، برای همه مدارس یکسان است، با اشاره به شاخص‌های تراز دانش‌آموز گفت: تمام زیرنظام‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت و ۴۳ شاخص اعتقادی، اخلاقی و علمی، بدون تفکیک بین مدارس دولتی و غیردولتی تعریف شده است. دانش‌آموز، دانش‌آموز جمهوری اسلامی است و نه دانش‌آموز دولتی و نه دانش‌آموز غیردولتی.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در اجرا، بخشی از فعالیت‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود که طبیعتاً تفاوت‌هایی در فوق‌برنامه‌ها و امکانات ایجاد می‌کند ادامه داد: این تفاوت‌ها ناشی از برنامه‌ریزی مدرسه و سطح مشارکت اولیاست.

محمودزاده در خصوص کیفیت و اجرای برنامه‌ها گفت: تمام عناصر برنامه‌ریزی آموزشی، شامل گزینش و صلاحیت حرفه‌ای معلمان، دوره‌های آموزش معلم، عناوین کتاب‌های درسی، ارزشیابی، امتحانات نهایی و کنکور، برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است. تفاوت‌ها بیشتر در اجرا و کیفیت ارائه خدمات است. برخی مدارس به دلیل مشارکت مالی اولیا، امکانات بیشتری فراهم می‌کنند و کیفیت برخی فعالیت‌ها بالاتر است. این تفاوت‌ها نباید منجر به قضاوت کلی درباره مدارس غیردولتی شود.

منبع ایسنا

انتهای پیام/