ایتالیا هم در قیمت خانه از تهران جا ماند! / خانه تاریخی خواهر ناپلئون ارزانتر از ویلای تجریش!
بررسیها نشان میدهد که برخی از ویلاهای لوکس در تهران با وجود امکانات کمتر، قیمتی بالاتر از عمارتهای مجلل ایتالیایی دارند.
ایتالیا سرزمین خانههای تاریخی، معماری کلاسیک و مناظر خیرهکننده است؛ ویلاهای لوکس در این کشور نهتنها بر پایه طراحی اصیل ایتالیایی ساخته شدهاند، بلکه ترکیبی از هنر و تاریخ را در خود جای داده و از امکانات بسیار خاصی هم برخوردارند.
در کشور ایتالیا، ویلاهای لوکس تاریخی معمولا متراژ بسیار بالا و امکاناتی گسترده دارند.
نکته جالب توجه این است که قیمت آنها، با وجود وسعت و اصالت تاریخی، گاه پایینتر از خانههای نوساز و مدرن با متراژ کمتر است.