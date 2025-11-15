خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایتالیا هم در قیمت خانه از تهران جا ماند! / خانه تاریخی خواهر ناپلئون ارزان‌تر از ویلای تجریش!

ایتالیا هم در قیمت خانه از تهران جا ماند! / خانه تاریخی خواهر ناپلئون ارزان‌تر از ویلای تجریش!
کد خبر : 1714276
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از ویلاهای لوکس در تهران با وجود امکانات کمتر، قیمتی بالاتر از عمارت‌های مجلل ایتالیایی دارند.

ایتالیا سرزمین خانه‌های تاریخی، معماری کلاسیک و مناظر خیره‌کننده‌ است؛ ویلاهای لوکس در این کشور نه‌تنها بر پایه طراحی اصیل ایتالیایی ساخته شده‌اند، بلکه ترکیبی از هنر و تاریخ را در خود جای داده و از امکانات بسیار خاصی هم برخوردارند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از ویلاهای لوکس در تهران با وجود امکانات کمتر، قیمتی بالاتر از عمارت‌های مجلل ایتالیایی دارند.

در کشور ایتالیا، ویلاهای لوکس تاریخی معمولا متراژ بسیار بالا و امکاناتی گسترده دارند.

نکته جالب توجه این است که قیمت آنها، با وجود وسعت و اصالت تاریخی، گاه پایین‌تر از خانه‌های نوساز و مدرن با متراژ کمتر است.

ایتالیا هم در قیمت خانه از تهران جا ماند! / خانه تاریخی خواهر ناپلئون ارزان‌تر از ویلای تجریش!

 

منبع تجارت‌نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ