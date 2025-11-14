خبرگزاری کار ایران
۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت است
۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت است؛ بزرگ‌ترین کمپین آگاهی‌بخشی درباره این بیماری که در بیش از ۱۶۰ کشور برگزار می‌شود. این روز به مناسبت سالروز تولد فردریک بانتینگ، کاشف انسولین، در سال ۱۹۹۱ توسط فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) نام‌گذاری شد و از سال ۲۰۰۶ به‌طور رسمی در تقویم سازمان ملل ثبت گردید.

پیشینه و تاریخچه

سال تأسیس: ۱۹۹۱، با همکاری IDF و WHO.  

علت انتخاب تاریخ: سالروز تولد فردریک بانتینگ (۱۴ نوامبر ۱۸۹۱)، پزشک کانادایی که همراه با چارلز بست انسولین را کشف کرد.  

ثبت رسمی: در سال ۲۰۰۶، سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، این روز را به‌عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت. 

اهداف روز جهانی دیابت

افزایش آگاهی عمومی درباره علل، عوارض، پیشگیری و درمان دیابت.  

جلب توجه سیاست‌گذاران به هزینه‌های هنگفت و پیامدهای اجتماعی این بیماری.  

تأکید بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام برای کاهش عوارض و مرگ‌ومیر.  

حمایت از بیماران دیابتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان از طریق آموزش و مراقبت‌های مستمر. 

شعار و محوریت سال ۲۰۲۵

شعار امسال: «دیابت در تمام مراحل زندگی»  

تمرکز بر این نکته که دیابت می‌تواند افراد را در همه سنین تحت تأثیر قرار دهد؛ از کودکی تا بزرگسالی.  

تأکید بر مراقبت یکپارچه، محیط‌های حمایتی و سیاست‌های سلامت که عزت و خودمدیریتی بیماران را ارتقا می‌دهند. 

اهمیت اجتماعی و بهداشتی

دیابت یکی از بیماری‌های مزمن و ناتوان‌کننده است که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است.  

هزینه‌های درمانی و اجتماعی آن بسیار سنگین است و خانواده‌ها و دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.  

افزایش آگاهی و تغییر سبک زندگی (تغذیه سالم، فعالیت بدنی، کنترل وزن) می‌تواند از بروز بسیاری از موارد دیابت نوع ۲ جلوگیری کند.

