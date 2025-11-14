خبرگزاری کار ایران
۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی است

۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی است؛ روزی برای یادآوری اهمیت حفاظت از میراث بشری و مقابله با شبکه‌های قاچاق که آثار تاریخی و هنری را از جوامع می‌ربایند. این روز توسط یونسکو و نهادهای بین‌المللی به‌عنوان فرصتی برای همکاری جهانی در برابر این تهدید جدی تعیین شده است.

پیشینه و چرایی نام‌گذاری

قاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمان‌یافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است.  

این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها را نابود می‌سازد.  

یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی با تعیین ۱۴ نوامبر به‌عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. 

پیامدهای قاچاق اموال فرهنگی

از دست رفتن میراث تاریخی: آثار باستانی و هنری که بخشی از حافظه جمعی بشر هستند، به بازارهای سیاه منتقل می‌شوند.  

تضعیف موزه‌ها و مراکز فرهنگی: جنگ‌ها و بی‌ثباتی سیاسی فرصت قاچاقچیان را افزایش می‌دهد؛ نمونه آن غارت موزه‌های افغانستان و سوریه است.  

آسیب به هویت ملی: وقتی آثار فرهنگی از کشورها ربوده می‌شوند، نسل‌های آینده امکان شناخت ریشه‌های خود را از دست می‌دهند.  

تقویت جرایم سازمان‌یافته: قاچاق اموال فرهنگی شبکه‌های جنایی را قدرتمندتر می‌کند و امنیت جهانی را تهدید می‌سازد. 

تلاش‌های جهانی

یونسکو و ایکوم (ICOM): تدوین کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی برای بازگرداندن آثار قاچاق‌شده.  

نمونه‌ها: بازگشت آثار تاریخی نپال از موزه‌های بزرگ جهان، که نشان‌دهنده تعهد موزه‌ها به اخلاق فرهنگی است.  

کشورها: چین و ایران از جمله کشورهایی هستند که در این روز بر همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با قاچاق آثار فرهنگی تأکید کرده‌اند.

