درمان سردردهای روزانه با نوشیدن زیاد آب

تحقیقات تازه نشان می‌دهد کم‌آبی بدن یکی از شایع‌ترین دلایل سردرد و میگرن است، و تنها افزایش مصرف آب می‌تواند کیفیت زندگی مبتلایان را به‌طور چشمگیری بهتر کند.

به گزارش healthline، بدن ما بیش از نیمی از وزنش را از آب گرفته است و کمبود همین عنصر ساده می‌تواند باعث دردسرهای بزرگی مثل سردرد و میگرن شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که یکی از شایع‌ترین علائم کم‌آبی بدن، سردرد است.

در یک مطالعه روی ۱۰۲ مرد، نوشیدن حدود ۱.۵ لیتر آب اضافی در روز باعث بهبود قابل‌توجه علائم میگرن شد؛ نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان گزارش دادند که شدت یا دفعات سردردشان کاهش یافته است.

هرچند همه تحقیقات به نتیجه‌ی یکسان نرسیده‌اند، اما متخصصان معتقدند حفظ تعادل آب بدن یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از سردردهای روزمره است. پس دفعه بعد که حس سنگینی یا درد در سر پیدا کردی، قبل از سراغ دارو رفتن، یک لیوان آب بنوش — شاید درمان درست در همین سادگی باشد.

پیام کلیدی:

هر بار که سرتان درد گرفت، قبل از قرص سراغ لیوان آب بروید!

