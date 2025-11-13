قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ متری از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ + اینفوگرافیک

برآورد‌ها نشان از آن دارد که بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۹۴ برابر با سه میلیون و نهصد هزار تومان بوده است. این قیمت امروزه بیش از صد میلیون تومان به صورت متوسط است. البته بانک مرکزی انتشار آمار‌های ماهانه قیمت مسکن در تهران را مدتهاست متوقف کرده است.

بر این اساس حتی در صورت لحاظ کردن قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی، میزان افزایش نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط در تهران ۲۴۶۴ درصد افزایش یافته است.

اگر فردی در سال ۱۳۹۴ قصد خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را در تهران داشت به طور متوسط باید ۱۹۵ میلیون تومان پرداخت می‌کرد. این قیمت در حال حاضر در بهترین حالت به پنج میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس هر یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴، امروزه با ۲۴ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان برابر است.

این اینفو تغییرات قیمت را در یک دهه و بر مبنای سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی نشان می‌دهد.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/