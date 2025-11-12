آتشسوزی برج مسکونی در خیابان تیموری و تخلیه ۷۰ نفر از ساکنان
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتشسوزی در یک برج مسکونی در خیابان تیموری خبر داد و گفت: در این حادثه حدود ۷۰ نفر از ساکنان توسط آتشنشانان به بیرون منتقل شدند و خوشبختانه تاکنون موردی مصدوم یا فوت گزارش نشده است.
جلال ملکی در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز، حادثه آتشسوزی در یک برج مسکونی واقع در خیابان تیموری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل آتشسوزی یک برج ۸ طبقه با تعداد زیادی واحد مسکونی بود که آتش از قسمت نورگیر ساختمان آغاز شده و یک واحد در طبقه دوم و یک واحد در طبقه هشتم نیز شعلهور شده بود.
سخنگوی آتشنشانی تهران ادامه داد: دود زیادی همه طبقات را فرا گرفته بود و آتشنشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، حدود ۷۰ نفر از ساکنان را از ساختمان به بیرون منتقل کردند. خوشبختانه تا این لحظه موردی مصدوم گزارش نشده و اطلاعات تکمیلی در این خصوص از سوی اورژانس اعلام خواهد شد.
ملکی گفت: تاکنون مورد فوتی گزارش نشده است و نیروهای آتشنشانی همچنان در حال جستوجو در واحدها، ایمنسازی محل و لکهگیری آتش هستند.
به گفته وی، آتشسوزی در حال حاضر به طور کامل خاموش شده است و علت دقیق بروز حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی قرار دارد.