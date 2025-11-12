خبرگزاری کار ایران
برای داشتن مغز جوان‌تر یک زبان جدید یاد بگیرید

برای داشتن مغز جوان‌تر یک زبان جدید یاد بگیرید
کد خبر : 1712971
پژوهشی بر روی بیش از ۸۰ هزار نفر نشان داده است که صحبت کردن به چند زبان می‌تواند روند پیری مغز را آهسته کرده و به جلوگیری از زوال شناختی کمک کند.

این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که چندزبانه هستند، نیمی از احتمال بروز نشانه‌های پیری زیستی تسریع‌شده را دارند در مقایسه با کسانی که تنها به یک زبان صحبت می‌کنند.

پژوهشگران دریافتند افرادی که تنها به یک زبان صحبت می‌کنند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که شکاف سنی زیست‌رفتاری بالایی داشته باشند.

پژوهشگران امیدوارند یافته‌های آن‌ها بتواند سیاست‌گذاران را ترغیب کند تا آموزش زبان را در نظام‌های آموزشی تشویق کنند و گسترش دهند.

