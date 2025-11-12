پژوهشی بر روی بیش از ۸۰ هزار نفر نشان داده است که صحبت کردن به چند زبان می‌تواند روند پیری مغز را آهسته کرده و به جلوگیری از زوال شناختی کمک کند.

این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که چندزبانه هستند، نیمی از احتمال بروز نشانه‌های پیری زیستی تسریع‌شده را دارند در مقایسه با کسانی که تنها به یک زبان صحبت می‌کنند.

پژوهشگران دریافتند افرادی که تنها به یک زبان صحبت می‌کنند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که شکاف سنی زیست‌رفتاری بالایی داشته باشند.

پژوهشگران امیدوارند یافته‌های آن‌ها بتواند سیاست‌گذاران را ترغیب کند تا آموزش زبان را در نظام‌های آموزشی تشویق کنند و گسترش دهند.

منبع خبر فوری

انتهای پیام/