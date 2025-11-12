قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۱ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,914,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
111,409,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
150,551,000
|
طلای دست دوم
|
111,406,180
|
آبشده کمتر از کیلو
|
489,190,000
|
مثقال طلا
|
489,070,000
|
انس طلا
|
4,130.25
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,175,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,117,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
606,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
354,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,115,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
560,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
91,170,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
32,620,000
|
حباب نیم سکه
|
64,960,000
|
حباب ربع سکه
|
78,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
36,470,000