پژمان جمشیدی به ایران بازگشت

پژمان جمشیدی به ایران بازگشت
پژمان جمشیدی چهره معروف صنعت نمایش و فوتبال از سفر جنجالی به کانادا به ایران برگشت.

جمشیدی که برای دیدار با والدین به کشور کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به ایران بازگشت.

دقیقا دو هفته از خروج جنجالی پژمان جمشیدی از کشور و سفرش به ترکیه و پس از آن، کانادا می‌گذرد. او که پس از سپری کردن روزهایی سخت و پرحاشیه ، برای دیدار با خانواده‌اش راهی کانادا شده بود، ساعتی پیش به ایران برگشت.

او به طرز ناگهانی و شوکه کننده درگیر پرونده ای شد که جامعه ورزش و هنر ایران را شوکه کرد و البته هنوز اظهارنظرها و قضاوت ها درباره این ماجرا ادامه دارد، اما چیزی که باعث واکنش‌های بیشتری شد ، انتشار تصاویری از جمشیدی در کانادا بود که به سرعت بدل به خبر اصلی فضای مجازی شد.

البته جمشیدی پیش از سفر به کانادا و در زمانی که به استانبول رفته بود، سکوت خود را با یک استوری شکست و اعلام کرد برای دیدار با والدین خود به خارج از کشور رفته و خیلی زود برخواهد گشت.

دقایقی پیش کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد موکلش به ایران بازگشته است و اکنون در تهران حضور دارد.

با بازگشت جمشیدی به تهران بخشی از حواشی نادرست و شایعات به پایان خواهد رسید و روند قضایی رسیدگی به شکایت انجام خواهد شد.

