مدیران خودرو
مد اینستاگرامی پرخاصیت از آب درآمد
طبق گزارش دکتر ویلیام لی، پزشک و محقق برجسته دانشگاه هاروارد، روش ویژهٔ کشت ماچا باعث شده تا سلول‌های بنیادی سرطان، به ویژه سرطان سینه، را هدف بگیرند.

در دنیای پرهیاهوی سلامت و مد، چای «ماچا» امروزه به عنوان یک نوشیدنی سبز جذاب توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. طبق گزارش دکتر ویلیام لی، پزشک و محقق برجسته دانشگاه هاروارد، روش ویژهٔ کشت و آماده‌سازی این چای باعث افزایش چشمگیر میزان پلی‌فنول‌ها می‌شود و این ترکیبات به‌طور بالقوه قادرند سلول‌های بنیادی سرطان، به ویژه سرطان سینه، را هدف بگیرند و حتی سلامت روده را بهبود بخشند.

چای ماچا برخلاف سایر چای‌ها، برگ‌ها را به صورت کامل آسیاب می‌کند، و همراه عصاره آن را در آب داغ می‌ریزد. این کار موجب می‌شود تمام پلی‌فنول‌های مفید و فیبرهای غذایی موجود در برگ مصرف شوند. دکتر لی توضیح داد: «ماچا توانایی کشتن سلول‌های بنیادی سرطان سینه را دارد؛ چیزی که می‌تواند به جلوگیری از بازگشت سرطان کمک کند و این واقعاً شگفت‌انگیز است.»

تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که ماچا می‌تواند مسیرهای متابولیک و سیگنال‌دهی مرتبط با چرخه سلولی، پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی و التهاب را تحت تأثیر قرار دهد و حتی ممکن است حساسیت سلول‌های سرطانی به شیمی‌درمانی را افزایش دهد. اگرچه نتایج اولیه امیدوارکننده هستند، دکتر لی تأکید می‌کند که تحقیقات بالینی بیشتری برای تأیید این اثرات مورد نیاز است.

دکتر لی اضافه کرد:« این نوشیدنی از معدود مدهای اینستاگرامی است که به کمک انسان آمده و یک گزینه امیدوارکننده در مقابله با سرطان محسوب می‌شود!»

 

