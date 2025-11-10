جزییات آتشسوزی یک ساختمان در سردار جنگل
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان هفتطبقه در حال ساخت در غرب تهران خبر داد و گفت: در این حادثه دو کارگر اتباع خارجی هنگام تلاش برای نجات، خود را به پشتبام ساختمان مجاور پرتاب کردند که یک نفر جان خود را از دست داد.
جلال ملکی در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۹:۰۳ صبح امروز، یک مورد حادثه آتشسوزی در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان سردار جنگل به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند. در محل مشاهده شد که یک ساختمان هفتطبقه در حال ساخت، در طبقه همکف آن که مقدار زیادی مصالح ساختمانی وجود داشت، دچار آتشسوزی شده بود. شعلهها کاملاً گسترش یافته و حدود ۲۰۰ متر از فضا را در برگرفته بود و آتش از اطراف ساختمان بیرون زده و دود زیادی به هوا متصاعد میشد.
ملکی ادامه داد: ۹ کارگر در ساختمان و در طبقات مختلف حضور داشتند که به پشتبام پناه بردند. دو نفر از کارگران که از اتباع خارجی بودند، پیش از رسیدن آتشنشانان، خود را از داخل ساختمان به پشتبام ساختمان مجاور که چهار طبقه بود پرتاب کردند؛ یعنی از ارتفاع سه طبقه پایین افتادند. متأسفانه یکی از این افراد دچار مصدومیت و دیگری فوت شد.
به گفته سخنگوی آتشنشانی تهران، آتشنشانان ضمن مهار کامل حریق، هفت نفر دیگر را از پشتبام سالم به بیرون منتقل کردند.
وی تأکید کرد: اگر آن دو کارگر نیز در پشتبام میماندند، آسیبی به آنها نمیرسید.
ملکی در پایان گفت: عملیات اطفای حریق بهطور کامل انجام شده و نیروها در حال لکهگیری و ایمنسازی محل هستند.