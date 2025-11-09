احتمال افزایش قیمت بنزین بین ۵ تا ۷هزار و پانصد +فیلم
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد؛ اعداد ۵هزار و ۶هزار و ۷هزار و پانصد را ما هم شنیدیم.
منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برای افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین گزارش رسمی هنوز به ما داده نشده است.
صداهای متناقض و ضد و نقیضی از جاهای مختلف از جمله دولت به گوش میرسد.
اگر یکدفعه قرار باشد ۵۰درصد و ۱۰۰درصد روی قیمتبگذارند ما نخواهیم پذیرفت.
مجلس با هرگونه افزایش مالیات مخالف است.
به احتمال زیاد سال آینده افزایش قیمت بنزین را شاهد خواهیم بود.
سه نرخی شدن و اعدادی مثل ۵هزار تومان و ۶هزار تومان و ۷هزار و پانصد تومان را ما هم شنیدیم اما به صورت رسمی نمیتوانیم اعلام کنیم.