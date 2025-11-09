خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال افزایش قیمت بنزین بین ۵ تا ۷هزار و پانصد +فیلم

احتمال افزایش قیمت بنزین بین ۵ تا ۷هزار و پانصد +فیلم
کد خبر : 1711369
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد؛ اعداد ۵هزار و ۶هزار و ۷هزار و پانصد را ما هم شنیدیم.

 منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین گزارش رسمی هنوز به ما داده نشده است.

صداهای متناقض و ضد و نقیضی از جاهای مختلف از جمله دولت به گوش میرسد.

اگر یکدفعه قرار باشد ۵۰درصد و ۱۰۰درصد روی قیمت‌بگذارند ما نخواهیم پذیرفت.

مجلس با هرگونه افزایش مالیات مخالف است.

به احتمال زیاد سال آینده افزایش قیمت بنزین را شاهد خواهیم بود.

سه نرخی شدن و اعدادی مثل ۵هزار تومان و ۶هزار تومان و ۷هزار و پانصد تومان را ما هم شنیدیم اما به صورت رسمی نمی‌توانیم اعلام کنیم.

منبع آخرین خبر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ