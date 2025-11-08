خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوشیدن آب پیش از غذا، کلید کاهش وزن موفق

نوشیدن آب پیش از غذا، کلید کاهش وزن موفق
کد خبر : 1711151
لینک کوتاه کپی شد.

تازه‌ترین مطالعات بین المللی نشان می‌دهد که یک عادت ساده می‌تواند به کاهش وزن بسیار کمک کند؛ نوشیدن آب پیش از وعده‌های اصلی غذایی!

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه هاروارد طی آزمایش‌های کنترل‌شده دریافتند افرادی که حدود ۵۰۰ میلی‌لیتر آب، نیم‌ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف می‌کنند، در طول ۱۲ هفته حدود ۲ کیلوگرم بیشتر وزن کم کرده‌اند.

این تاثیر جالب چند عامل دارد؛ اول اینکه آب معده را پر کرده و احساس سیری ایجاد می‌کند، در نتیجه افراد کالری کمتری مصرف می‌کنند. دوم، جایگزینی آب به‌جای نوشیدنی‌های شیرین و پرکالری، کاهش کالری روزانه را به همراه دارد.

در مطالعه‌ای دیگر، مصرف آب پیش از وعده غذایی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نوشیدن آب نه تنها باعث کاهش شاخص توده بدنی (BMI) شده، بلکه به بهبود سطح قند و چربی‌های خون نیز کمک می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات نوشیدن آب قبل وعده غذایی فراتر از کاهش وزن ساده است و می‌تواند به سلامت متابولیک نیز کمک کند.

دکتر سوزان رابرت از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا می‌گوید:«این یک راهکار ساده است که تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد و می‌تواند اثر زیادی داشته باشد اما همچنان برای کاهش وزن باید آن را همراه با ورزش و رژیم سالم به کار برد.»

 

منبع ساینس‌دیلی
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ