نوشیدن آب پیش از غذا، کلید کاهش وزن موفق

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه هاروارد طی آزمایش‌های کنترل‌شده دریافتند افرادی که حدود ۵۰۰ میلی‌لیتر آب، نیم‌ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف می‌کنند، در طول ۱۲ هفته حدود ۲ کیلوگرم بیشتر وزن کم کرده‌اند.

این تاثیر جالب چند عامل دارد؛ اول اینکه آب معده را پر کرده و احساس سیری ایجاد می‌کند، در نتیجه افراد کالری کمتری مصرف می‌کنند. دوم، جایگزینی آب به‌جای نوشیدنی‌های شیرین و پرکالری، کاهش کالری روزانه را به همراه دارد.

در مطالعه‌ای دیگر، مصرف آب پیش از وعده غذایی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نوشیدن آب نه تنها باعث کاهش شاخص توده بدنی (BMI) شده، بلکه به بهبود سطح قند و چربی‌های خون نیز کمک می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات نوشیدن آب قبل وعده غذایی فراتر از کاهش وزن ساده است و می‌تواند به سلامت متابولیک نیز کمک کند.

دکتر سوزان رابرت از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا می‌گوید:«این یک راهکار ساده است که تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد و می‌تواند اثر زیادی داشته باشد اما همچنان برای کاهش وزن باید آن را همراه با ورزش و رژیم سالم به کار برد.»