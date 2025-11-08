نوشیدن آب پیش از غذا، کلید کاهش وزن موفق
تازهترین مطالعات بین المللی نشان میدهد که یک عادت ساده میتواند به کاهش وزن بسیار کمک کند؛ نوشیدن آب پیش از وعدههای اصلی غذایی!
محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه هاروارد طی آزمایشهای کنترلشده دریافتند افرادی که حدود ۵۰۰ میلیلیتر آب، نیمساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف میکنند، در طول ۱۲ هفته حدود ۲ کیلوگرم بیشتر وزن کم کردهاند.
این تاثیر جالب چند عامل دارد؛ اول اینکه آب معده را پر کرده و احساس سیری ایجاد میکند، در نتیجه افراد کالری کمتری مصرف میکنند. دوم، جایگزینی آب بهجای نوشیدنیهای شیرین و پرکالری، کاهش کالری روزانه را به همراه دارد.
در مطالعهای دیگر، مصرف آب پیش از وعده غذایی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نوشیدن آب نه تنها باعث کاهش شاخص توده بدنی (BMI) شده، بلکه به بهبود سطح قند و چربیهای خون نیز کمک میکند. این یافتهها نشان میدهد که اثرات نوشیدن آب قبل وعده غذایی فراتر از کاهش وزن ساده است و میتواند به سلامت متابولیک نیز کمک کند.
دکتر سوزان رابرت از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا میگوید:«این یک راهکار ساده است که تقریباً هیچ هزینهای ندارد و میتواند اثر زیادی داشته باشد اما همچنان برای کاهش وزن باید آن را همراه با ورزش و رژیم سالم به کار برد.»