چطور سیب از خراب شدن سیب زمینی جلوگیری میکند؟
سیب زمینیها در طول زمان جوانه میزنند، نرم میشوند و حتی نشانههای کپک مدتها قبل از اینکه قصد استفاده از آنها را داشته باشیم، روی آنها آشکار میشود.موثر ترین شیوه این است که با قرار دادن یک سیب ساده در سبد سیبزمینی از سرعت جوانه زدن و رشد کپک کم کنیم. اما چطور چنیین چیزی امکان دارد؟
نتایج یک مطالعه که در نشریه هلیون با عنوان «میوه سیب به عنوان یک مهارکننده بیولوژیکی برای جوانه زدن سیبزمینی در طول نگهداری در دمای محیط» منتشر شد، نشان داد که جوانه زدن و از دست دادن وزن در سیبزمینیهایی که به همراه میوه سیب در دمای حدود ۲۳ درجه سانتیگراد نگهداری میشوند، در مقایسه با سیبزمینیهایی که به تنهایی نگهداری میشوند، به طور قابل توجهی کاهش مییابد.
چرا سیب در کنار سیبزمینی موثر است؟
این تحقیق نشان میدهد که گاز اتیلنی که به طور طبیعی توسط سیبها آزاد میشود، نقش کلیدی در کند کردن جوانه زدن غدههای سیبزمینی دارد. در این مطالعه، سیبزمینیهایی که به مدت ۳۰ روز در دمای محیط در کنار سیبها نگهداری شدند، تعداد جوانههای کمتری داشتند و کاهش وزن کمتری نسبت به سیبزمینیهایی که بدون سیب نگهداری میشدند، نشان دادند. این روش بیولوژیکی ساده، جایگزینی برای مواد شیمیایی سرکوبکننده جوانه مصنوعی ارائه میدهد که به دلیل محدودیتهای نظارتی و نگرانیهای مصرفکنندگان، کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
چگونه سیب با کپک و پوسیدگی مقابله میکند؟
اگرچه تمرکز اصلی این مطالعه بر جوانه زدن بود، اما کاهش جوانه زدن اغلب به تأخیر در ایجاد سایر مشکلات انبارداری مانند نرم شدن یا رشد کپک کمک میکند. وقتی غدهها شروع به جوانه زدن میکنند، از نظر فیزیولوژیکی فعال هستند که این امر تنفس، تجزیه قند را افزایش میدهد و آنها را در برابر پوسیدگی آسیبپذیرتر میکند.سیب در کنار رسیب زمینی با کند کردن جوانه زدن، به طور غیرمستقیم از کیفیت کلی بهتر این گیاه پشتیبانی میکند.
نحوه نگهداری
سیبزمینیها را در یک سبد، جعبه یا کیسه سوراخدار با تهویه مناسب در مکانی خنک، تاریک و خشک قرار دهید. یک یا دو سیب را روی آنها قرار دهید یا آنها را با سیبزمینیها مخلوط کنید. اگر سیبها شروع به پوسیدگی یا فرو ریختن کردند، آنها را تعویض کنید زیرا یک سیب فاسد میتواند باعث فساد سسب زمینیها شود.
نظارت دائمی بر سیب زمینیها
سیبزمینیهای خود را به طور هفتگی بررسی کنید. هر سیبزمینی که جوانه زده، نرم شده یا علائم کپک را نشان میدهد، جدا کنید. در صورت لزوم، سیبها را نیز تعویض کنید. در این مطالعه از یک بازه زمانی نگهداری ۳۰ روزه استفاده شده است، بنابراین این یک مبنای خوب برای بررسی است.
مخلوط کردن سیبزمینیها با پیاز، ممنوع
در صورت امکان، سیبزمینیهای خود را با پیاز یا سایر پیازهای با بوی تند نگهداری نکنید؛ آنها ممکن است محیط را تغییر داده و از فواید اتیلن سیب بکاهند. رطوبت را متوسط و دما را ثابت نگه دارید (در حالت ایدهآل حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد اگر بتوانید آن را مدیریت کنید، اگرچه این مطالعه فقط در دمای حدود ۲۳ درجه سانتیگراد آزمایش شده است.
محدودیتهای این روش
این مطالعه در یک دوره نسبتا کوتاه ۳۰ روزه و در دمای محیط (حدود ۲۳ درجه سانتیگراد) در شرایط خاص تحقیق انجام شد. نتایج ممکن است با توجه به نوع سیبزمینی، شرایط نگهداری، رطوبت، تعداد و نوع سیبهای مورد استفاده متفاوت باشد. تأثیر آن بر نگهداری طولانیمدت (چند ماه) در این مطالعه ارزیابی نشده است.
این روش جایگزین بهداشت کلی نگهداری نیست. سیب زمینیهای آسیبدیده، رطوبت بالا، تهویه نامناسب و دمای بالا همچنان باعث خطرات جدی فساد سیب زمینی میشوند. در حالی که این رویکرد به جوانه زدن و بهطور غیرمستقیم جلوگیری از کپک یا پوسیدگی کمک میکند، اما جایگزین نیاز به بررسی و حذف اقلام فاسد و نگهداری سیبزمینی در شرایط مناسب نمیشود.