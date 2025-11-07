قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
699,000,000
|
650,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
864,000,000
|
798,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,007,000,000
|
884,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,023,000,000
|
889,000,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,097,000,000
|
930,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,120,000,000
|
949,300,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,150,000,000
|
979,280,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,335,000,000
|
1,186,440,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
896,000,000
|
797,400,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک
|
1,012,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,028,000,000
|
833,630,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,084,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,096,000,000
|
860,500,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,106,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,118,000,000
|
885,000,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,275,000,000
|
990,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,292,000,000
|
---
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,372,000,000
|
1,011,000,000
|
رانا پلاس
|
902,500,000
|
803,900,000
|
راناپلاس TU5P
|
924,000,000
|
797,800,000
|
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک)
|
---
|
890,000,000
|
تارا دستی V1
|
1,093,000,000
|
966,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,337,000,000
|
1,166,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,075,000,000
|
1,700,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,383,000,000
|
1,800,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,720,000,000
|
به زودی
|
هایما 7X
|
2,325,000,000
|
2,000,955,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
3,040,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
1,903,000,000
|
1,501,500,000
|
لونا برقی GRE
|
1,600,000,000
|
توقف فروش
|
فاو بستیون NAT
|
1,520,000,000
|
توقف فروش
|
دانگ فنگ E70
|
به زودی
|
1,011,400,000