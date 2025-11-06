۶ نوامبر روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ و درگیریهای مسلحانه است
۶ نوامبر، روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ و درگیریهای مسلحانه است؛ روزی برای یادآوری این حقیقت تلخ که طبیعت نیز قربانی خاموش جنگهاست، و صلح پایدار بدون حفاظت از منابع طبیعی ممکن نیست.
فلسفه و منشأ این روز جهانی
در سال ۲۰۰۱، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۶ نوامبر را به عنوان روز بینالمللی جلوگیری از بهرهبرداری از محیط زیست در جنگ و درگیریهای مسلحانه نامگذاری کرد. هدف این روز، افزایش آگاهی جهانی نسبت به تأثیرات زیانبار جنگها بر محیط زیست و تأکید بر ضرورت گنجاندن حفاظت از طبیعت در راهبردهای صلح و امنیت است.
تأثیرات جنگ بر محیط زیست
جنگها و درگیریهای مسلحانه، علاوه بر تلفات انسانی و ویرانی زیرساختها، پیامدهای گستردهای برای طبیعت دارند:
تخریب زیستگاهها: نابودی جنگلها، مراتع، تالابها و منابع آبی
آلودگی شدید: انفجارها، سوختهای نظامی، و مواد شیمیایی موجب آلودگی خاک، آب و هوا میشوند
مهاجرت حیاتوحش: صدای انفجار و نابودی زیستگاهها، جانوران را مجبور به ترک مناطق بومی میکند
استفاده نظامی از منابع طبیعی: بهرهبرداری بیرویه از منابع برای تأمین نیازهای جنگی، مانند استخراج نفت یا چوب
آوارگی انسانها: تخریب محیط زیست، زندگی میلیونها نفر را مختل کرده و موجب مهاجرت اجباری میشود.
چرا حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ ضروری است؟
محیط زیست مرز نمیشناسد؛ تخریب در یک منطقه میتواند اثرات جهانی داشته باشد
منابع طبیعی پایهای برای صلح پایدار هستند؛ بدون آب، خاک سالم و اکوسیستمهای زنده، بازسازی پس از جنگ ممکن نیست
پیشگیری از جنگ، با حفاظت از طبیعت آغاز میشود؛ آمادهسازی برای جنگ نیز خود نوعی تخریب زیستمحیطی است.