آلزایمر همیشه ارثی نیست؛ مراقبت‌های روزمره نقش کلیدی دارند
یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به تفاوت‌های آلزایمر زودرس و دیررس، گفت: نوع زودرس این بیماری معمولا با عوامل ژنتیکی مرتبط است، در حالی که نوع دیررس بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد.

مهرداد روزبه - متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش یکه آیا امکان انتقال بیماری آلزایمر از مادر به فرزند وجود دارد، افزود: آلزایمر به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شود؛ نوع دیررس که معمولا در سنین بالا بروز می‌کند و نوع زودرس (Early Onset) که در سنین پایین‌تر ظاهر می‌شود.

وی تاکید کرد: نوع زودرس معمولاً با عوامل ژنتیکی قوی‌تری همراه است و برخی ژن‌ها نقش برجسته‌ای در بروز آن دارند. در مقابل، آلزایمرهایی که پس از سن ۶۰ سالگی بروز می‌کنند، کمتر تحت تأثیر عوامل وراثتی هستند و نقش عوامل محیطی در آن‌ها پررنگ‌تر است.

روزبه در ادامه بیان کرد: پیشگیری از آلزایمر با کنترل عوامل خطرساز امکان‌پذیر است. عواملی مانند سطح تحصیلات، خواب مناسب، تغذیه سالم، ورزش منظم و کاهش آسیب‌های عروقی می‌توانند در کاهش ریسک ابتلا مؤثر باشند.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: آسیب‌های عروقی نه‌تنها خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند، بلکه احتمال بروز آلزایمر را نیز بالا می‌برند. مواد مؤثر در ایجاد آلزایمر مانند آمیلوئید بتا و پروتئین تائو در افرادی که دچار آسیب‌های عروقی هستند، بیشتر تجمع می‌یابند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی همچنین هشدار داد: مصرف سیگار، غذاهای پرچرب و شور و سبک زندگی ناسالم می‌توانند عوامل خطر را تشدید کرده و زمینه‌ساز بروز آلزایمر شوند.

منبع سایت دیده بان ایران
