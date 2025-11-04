خانه



سایر رسانه‌ها ۱۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰:۴۰

استارباکس هم نتوانست در برابر چین مقاومت کند

پس از ۲۶ سال فعالیت در چین، استارباکس، غول آمریکایی صنعت قهوه به دلیل فشار رقابت و تحریم حامیان غزه، ناچار شد کنترل ۶۰٪ از شرکت‌های خود در چین را به سرمایه‌گذار چینی واگذار کند.