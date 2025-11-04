استارباکس هم نتوانست در برابر چین مقاومت کند
پس از ۲۶ سال فعالیت در چین، استارباکس، غول آمریکایی صنعت قهوه به دلیل فشار رقابت و تحریم حامیان غزه، ناچار شد کنترل ۶۰٪ از شرکتهای خود در چین را به سرمایهگذار چینی واگذار کند.
چین دومین بازار بزرگ استارباکس در جهان است، اما شرکت آمریکایی با رقابت با زنجیرههای محلی فروش قهوه مواجه است که مشتریان را به دلیل قیمتهای پایینتر جذب میکنند.
استارباکس همچنین به دلیل حمایت آشکار از اسرائیل، از اکتبر ۲۰۲۳ با بحرانهایی ازجمله کمپین اعتصاب و تحریم در چندین کشور مختلف نیز روبهروست.