ایده عجیب ایلان ماسک برای مقابله با گرمایش زمین

ایده عجیب ایلان ماسک برای مقابله با گرمایش زمین
ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس ایده استفاده از ماهواره‌ها برای مدیریت تابش خورشید و کنترل گرمایش جهانی را مطرح کرد.

او نوشت: «یک منظومه بزرگ از ماهواره‌های هوش مصنوعی که انرژی خود را از خورشید می‌گیرند، می‌تواند با ایجاد تنظیمات بسیار جزئی در میزان رسیدن انرژی خورشیدی به زمین، از گرمایش جهانی جلوگیری کند.»

ماسک هنوز جزئیات دقیقی ارائه نکرده و در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی اجرای منصفانه این طرح گفت: «تنها تغییرات بسیار کوچک لازم است تا از گرمایش یا حتی سرمایش جهانی جلوگیری شود. زمین در گذشته بارها به گلوله یخی تبدیل شده است.»

 

