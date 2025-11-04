چگونه در منزل «نعناع» پرورش دهیم؟

نعناع در فضای داخلی به همان راحتی فضای بیرون رشد می‌کند و برای استفاده در موهیتوی نعناع، دسرها، سالادها و هر چیز دیگری که می‌پزید، فاصله زیادی با شما ندارد. کافیست جایی آفتابی برای آن انتخاب کنید، خاک را مرطوب نگه دارید و مرتب از برگ‌ها استفاده کنید. در ادامه از کاشت تا برداشت، با همه نکات لازم برای پرورش نعناع در خانه در تمام سال آشنا می‌شوید.

از کجا شروع کنیم؟

برای شروع، به یک گیاه نعناع نیاز دارید. می‌توانید گیاه گلدانی از فروشگاه بخرید یا از طریق قلمه آن را تکثیر کنید. کاشت از بذر ممکن است به دلیل گرده‌افشانی متقاطع بین انواع مختلف، پیشنهاد خوبی نباشد. انواع متعددی از نعناع وجود دارد، اما می‌توانید از هر نوعی که در حیاط خانه خود دارید، قلمه بگیرید.

تکثیر یک گیاه سالم

برای تکثیر گیاه جدید، ساده‌ترین روش اینست که یک ساقه را با ریشه از خاک بیرون بکشید و آن را در گلدانی با خاک مرطوب بکارید. وقتی ریشه داد، در صورت لزوم آن را به گلدان بزرگ‌تر منتقل کنید.

همچنین می‌توانید یک قلمه ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متری از یک ساقه سالم درست از زیر گره برگ جدا کرده و برگ‌های پایین آن را حذف کنید. اگر خواستید، می‌توانید انتهای ساقه را در هورمون ریشه‌زایی فرو ببرید، اما این کار اختیاری است. قلمه را در یک شیشه کوچک آب یا گلدانی با خاک مرطوب قرار دهید. آب ظرف را هر روز عوض کنید و خاک را مرطوب نگه دارید. ریشه‌ها طی چند هفته ظاهر خواهند شد.

کاشتن در گلدان

وقتی ریشه‌ها حدود ۲٫۵ سانتی‌متر شدند، می‌توانید قلمه را به گلدان جدید منتقل کنید. برای کاشت قلمه یا گیاه خریداری‌شده، گلدانی با عمق حداقل ۲۰ سانتی‌متر و عرض حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر انتخاب کنید تا فضای کافی برای رشد وجود داشته باشد. گلدان باید سوراخ‌های زهکشی کافی داشته باشد تا آب اضافه خارج شود. آن را با خاک گلدان سبک با زهکشی خوب پُر کنید. خاک را مرطوب کنید، سپس نعناع را طوری بکارید که برگ‌ها هم‌سطح لبه گلدان باشند.

چگونه از نعناع مراقبت کنیم

مراقبت از نعناع داخل خانه تفاوت چندانی با مراقبت از آن در فضای باز ندارد. گیاه داخلی راحت‌تر کنترل می‌شود و برگ تازه در تمام سال فراهم می‌کند. اگر گیاه در فضای باز کاشته شود، ممکن است تا حیاط همسایه هم پیشروی کند! برای شادابی نعناع، نور، آب و گرمای لازم را فراهم کنید.

نور

گلدان را در پنجره‌ای آفتابی (رو به جنوب بهتر است) قرار دهید و روزانه ۴ تا ۶ ساعت نور آفتاب به آن برسانید. اگر لازم بود، با «چراغ رشد» رشد تا ۱۴ ساعت در روز تقویت کنید. هر چند روز یک‌بار گلدان را بچرخانید تا همه طرف گیاه نور کافی دریافت کند و شاخه‌ها به یک سمت کشیده نشوند. اگر برگ‌ها بر اثر نور خورشید خشک شدند، گلدان را کمی از پنجره دورتر بگذارید.

خاک

از خاک غنی با زهکشی خوب مانند خاک گلدانی معمولی یا ترکیبی از خاک گلدان، کمپوست و پرلیت استفاده کنید. این ترکیب کمک می‌کند خاک رطوبت بگیرد اما خیلی خیس نشود.

آب

وقتی دو-سه سانتی‌متر بالای خاک خشک شد، آبیاری کنید. معمولاً هفته‌ای یک‌بار کافیست، اما توجه داشته باشید گلدان‌های سفالی سریع‌تر خشک می‌شوند و شرایط دمایی و رطوبت خانه هم تأثیر دارد. آب جمع‌شده در زیرگلدانی را خالی کنید و نگذارید خاک خیلی خیس بماند. خاک باید مرطوب باشد اما غرقابی نه، زیرا ممکن است مگس‌های قارچی یا سایر آفات اطراف گیاه پدیدار شوند.

دما و رطوبت

نعناع دمای متوسط ۱۵ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد را دوست دارد. پنجره آفتاب‌گیر برای نور مناسب است، اما مراقب باشید گیاه با تغییرات شدید دما یا جریان هوا از پنجره‌ها، درها یا دریچه‌ها روبه‌رو نشود. گاهی برگ‌ها را غبارپاشی کنید یا گلدان را روی سینی سنگ‌ریزه‌دار حاوی آب قرار دهید تا رطوبت محیط افزایش یابد.

چگونه نعناع را برداشت کنیم

ساقه‌ها باید پیش از برداشت حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر طول داشته باشند. هرس یا برداشت منظم هفتگی، موجب رشد پرپشت شده و از بلند و تُنُک شدن گیاه جلوگیری می‌کند. ساقه‌ها را در صورت نیاز، از بالای گره برگ ببرید تا رشد مجدد را تحریک کنید. کندن برگ‌های تکی ممکن است گیاه را ضعیف کند. هنگام برداشت، هرگز بیش از یک‌سوم گیاه را جدا نکنید، زیرا ممکن است موجب توقف رشد یا شوک گیاه شود. از نعناع تازه در انواع دستورها مانند سالاد هندوانه، پستو، نوشیدنی‌ها (کوکتل، چای، لیموناد) و یا برای مزه‌دار کردن گوشت بره استفاده کنید.