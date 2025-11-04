خبرگزاری کار ایران
بهترین ورزش‌ها برای کاهش درد آرتروز زانو

بهترین ورزش‌ها برای کاهش درد آرتروز زانو
نتایج یکی از بزرگ‌ترین مرورهای نظام‌مند درباره آرتروز زانو نشان می‌دهد ورزش‌های هوازی مانند پیاده‌روی تند، دوچرخه‌سواری و شنا بیشترین تأثیر را در کاهش درد و بهبود عملکرد مفصل زانو دارند.

 در این تحلیل، ۲۱۷ مطالعه با بیش از ۱۵ هزار شرکت‌کننده بررسی شد. یافته‌ها نشان دادند که انجام منظم فعالیت‌های هوازی نه‌تنها درد را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی و توانایی حرکتی بیماران را نیز بهبود می‌بخشد. تمرینات قدرتی، تمرکز و حرکات کششی نیز مؤثر بودند، اما در مقایسه با ورزش‌های هوازی تأثیر کمتری داشتند.

بهترین ورزش‌ها برای کاهش درد آرتروز زانو

آرتروز زانو شایع‌ترین نوع آرتریت است و معمولاً پس از ۴۵ سالگی بروز می‌کند. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که این بیماری پیامد حتمی افزایش سن نیست؛ تحرک منظم، خواب کافی، تغذیه ضدالتهابی و مدیریت استرس می‌توانند روند پیشرفت آن را کند کنند.

تغذیه مناسب برای آرتروز

متخصصان تغذیه نیز مصرف ماهی‌های چرب، سبزی‌های برگ‌سبز، گردو، انجیر خشک، بروکلی و آب آلبالوی ترش را برای کاهش التهاب مفصل توصیه می‌کنند. همچنین ویتامین C و پروتئین کافی برای حفظ بافت‌های پیوندی و تولید کلاژن ضروری است.

کارشناسان یادآور می‌شوند که بهترین ورزش، ورزشی است که از انجام آن لذت ببرید و باعث تشدید درد نشود.

 

