آرتروز زانو شایع‌ترین نوع آرتریت است و معمولاً پس از ۴۵ سالگی بروز می‌کند. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که این بیماری پیامد حتمی افزایش سن نیست؛ تحرک منظم، خواب کافی، تغذیه ضدالتهابی و مدیریت استرس می‌توانند روند پیشرفت آن را کند کنند.

تغذیه مناسب برای آرتروز

متخصصان تغذیه نیز مصرف ماهی‌های چرب، سبزی‌های برگ‌سبز، گردو، انجیر خشک، بروکلی و آب آلبالوی ترش را برای کاهش التهاب مفصل توصیه می‌کنند. همچنین ویتامین C و پروتئین کافی برای حفظ بافت‌های پیوندی و تولید کلاژن ضروری است.