۳ نوامبر روز جهانی ساندویچ است
۳ نوامبر روز جهانی ساندویچ است؛ بزرگداشت یک اختراع خوشمزه و همه‌پسند که از قرن‌ها پیش تا امروز، جای خود را در دل و سفره‌ی مردم باز کرده است.

روز جهانی ساندویچ؛ تاریخچه و فلسفه نام‌گذاری

روز جهانی ساندویچ هر سال در ۳ نوامبر (۱۲ یا ۱۳ آبان) برگزار می‌شود و به افتخار تولد جان مونتاگو، چهارمین کنت ساندویچ نام‌گذاری شده است. او در قرن هجدهم میلادی، برای ادامه‌ی بازی‌های طولانی بدون وقفه، از خدمتکارش خواست گوشت را میان دو تکه نان بگذارد تا بتواند بدون استفاده از قاشق و چنگال غذا بخورد. این ابتکار ساده، به سرعت محبوب شد و به نام محل زندگی‌اش، «ساندویچ»، شهرت یافت.

چرا ساندویچ جهانی شد؟

ساندویچ به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش، به یکی از محبوب‌ترین غذاهای جهان تبدیل شد:

-قابلیت حمل آسان: مناسب برای سفر، مدرسه، محل کار و پیک‌نیک.

تنوع بی‌نظیر: از ساندویچ‌های سرد مثل پنیر و سبزیجات تا گرم مثل همبرگر و استیک.

فرهنگ‌پذیری بالا: هر کشور با ذائقه‌ی خاص خود، نسخه‌ای از ساندویچ را خلق کرده است.

مشهورترین ساندویچ‌های دنیا

در این روز، بسیاری از مردم با تهیه یا خرید ساندویچ‌های خاص، این مناسبت را جشن می‌گیرند. برخی از معروف‌ترین ساندویچ‌ها عبارت‌اند از:

همبرگر: آمریکا: گوشت چرخ‌کرده، نان گرد، سس و سبزیجات

کروک موسیو: فرانسه: ژامبون، پنیر، نان تست شده

بان می:ویتنام: نان باگت، گوشت، سبزیجات و سس‌های آسیایی

فلافل ساندویچ: خاورمیانه: نخود سرخ‌شده، سبزیجات، نان پیتا

