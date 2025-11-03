قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۲ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,143,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
103,864,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,356,000
|
طلای دست دوم
|
103,800,540
|
آبشده کمتر از کیلو
|
455790,000
|
مثقال طلا
|
455,790,000
|
انس طلا
|
4,017.41
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,113,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,045,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
584,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,043,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,380,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,430,000
|
حباب نیم سکه
|
74,280,000
|
حباب ربع سکه
|
80,310,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,520,000