این شهر در ایتالیا به شهر جادوگران معروف است!

ماریّا اسکارینزی، مردم‌شناس و مسئول برنامه‌های آموزشی موزه جادوگران بنوِنتو، پس از چندین مصاحبه با سالمندان شهر، می‌گوید که بسیاری از آنها از به اشتراک گذاشتن کامل باورهایشان به دلیل ترس از انتقام خودداری می‌کنند. مردم هنوز معتقدند اگر نام یاناره را بیاورید، او شب به خانه‌تان می‌آید و به نحوی به شما آسیب می‌رساند.

ریشه نام‌گذاری بنوِنتو به عنوان شهر جادوگران به قرن ۱۵ بازمی‌گردد، زمانی که «ماته‌وچیا دی فرانچسکو»، زنی ۴۰ ساله، به جرم جادوگری محاکمه و به آتش کشیده شد. او در دادگاه اعتراف کرد که با پمادی خاص خود را به درخت گردوی بنوِنتو می‌رسانده است؛ درختی که آن زمان به‌عنوان محل تجمع جادوگران و نمادی شیطانی شناخته می‌شد. این اعتراف باعث شد که تقریباً در تمام محاکمه‌های جادوگری در ایتالیا به بنوِنتو به عنوان محلی برای گردهمایی جادوگران اشاره شود.

بنوِنتو به دلیل موقعیت سیاسی منحصربه‌فردش که تا قرن یازدهم استقلال نسبی داشت و به عنوان شهری ثروتمند و مهم بین قلمروهای مختلف محسوب می‌شد، هدف شایعات و بدگویی‌های سیاسی بود. بسیاری از زنان محلی که به عنوان درمانگر و دانشمندانی در زمینه طب سنتی شناخته می‌شدند، هدف این بدنام‌سازی‌ها قرار گرفتند. این زنان دانش خود درباره خواص گیاهان دارویی را از نسل‌های پیشین به ارث برده بودند.

موزه جادوگران بنوِنتو، واقع در پالازو پائولو پنجم، به حفظ و نمایش این باورها و آداب و رسوم پرداخته است. این موزه با نمایش ویدئویی از صدای ساکنان محلی و اشیایی مثل فنجان‌های قهوه کوچک که به داستان‌هایی درباره جادو و عشق می‌پردازد، سعی دارد تصویر روشنی از فرهنگ جادوگری بنوِنتو ارائه دهد.

نمونه‌ای جالب از باورهای محلی، داستان زنی است که برای جلب محبت مرد دلخواهش، قطره‌ای از خون قاعدگی‌اش را در قهوه او می‌ریخته است. اعتقاد بر این بود که در آن لحظه، مرد باید به خواسته زن پاسخ مثبت می‌داد، در غیر این صورت ممکن بود جان خود را از دست بدهد.

موزه جادوگری شهر بنونتو