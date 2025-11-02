در زمانی که ما بیشتر از هر زمان دیگری روزهای خود را در حالت نشسته می‌گذرانیم، اثرات منفی این حالت نشسته همچنان در حال آشکار شدن است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان می‌دهد که هر دو ساعت نشستن و تماشای تلویزیون، خطر چاقی را ۲۳ درصد و دیابت را ۱۴ درصد افزایش می‌دهد.

مطالعه دیگری نشان داد که هر یک ساعت نشستن، خطر ابتلا به سارکوپنی یعنی از دست دادن توده و قدرت عضلات اسکلتی مرتبط با سن را ۳۳ درصد افزایش می‌دهد. مطالعات بیشتر همچنین نشان داده‌اند که نحوه نشستن می‌تواند باعث درد گردن، کمر و شانه شود. بنابراین نشستن زیاد به وضوح برای ما مضر است. اما یک مطالعه جدید، امیدی را برای پشت میزنشین‌ها فراهم کرده است.

یکی از دلایلی که نشستن برای ما بسیار مضر است این است که عملکرد سیستم عروقی ما را محدود می‌کند. وقتی این عملکرد، حتی به میزان کمی، مختل شود، می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی عمده مانند حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.