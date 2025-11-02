کارمندانی که زیاد مینشینند؛ شکلات بخورند!
نشستن به دلیل مضراتش برای سلامتی، اغلب به عنوان سیگار کشیدن جدید شناخته میشود. برای اولین بار، به گفته محققان در انگلستان، مشخص شده است که فلاوانولهای موجود در کاکائو، اثرات مضر آن بر رگهای خونی را مسدود میکنند.
در زمانی که ما بیشتر از هر زمان دیگری روزهای خود را در حالت نشسته میگذرانیم، اثرات منفی این حالت نشسته همچنان در حال آشکار شدن است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان میدهد که هر دو ساعت نشستن و تماشای تلویزیون، خطر چاقی را ۲۳ درصد و دیابت را ۱۴ درصد افزایش میدهد.
مطالعه دیگری نشان داد که هر یک ساعت نشستن، خطر ابتلا به سارکوپنی یعنی از دست دادن توده و قدرت عضلات اسکلتی مرتبط با سن را ۳۳ درصد افزایش میدهد. مطالعات بیشتر همچنین نشان دادهاند که نحوه نشستن میتواند باعث درد گردن، کمر و شانه شود. بنابراین نشستن زیاد به وضوح برای ما مضر است. اما یک مطالعه جدید، امیدی را برای پشت میزنشینها فراهم کرده است.
یکی از دلایلی که نشستن برای ما بسیار مضر است این است که عملکرد سیستم عروقی ما را محدود میکند. وقتی این عملکرد، حتی به میزان کمی، مختل شود، میتواند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی عمده مانند حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.
از آنجا که تحقیقات قبلی نشان داده است که ترکیباتی به نام فلاوانولها میتوانند اثرات محافظتی بر سیستم قلبی عروقی ما داشته باشند، محققان دانشگاه بیرمنگام در انگلستان میخواستند ببینند که آیا این ترکیبات میتوانند مستقیما بر رگهای خونی ما هنگام نشستن تاثیر بگذارند یا خیر.
بنابراین آنها ۴۰ مرد جوان سالم بین ۱۸ تا ۴۵ سال را گرد هم آوردند. با اندازهگیری اوج مصرف اکسیژن یا VO۲ peak آنها، ۲۰ نفر بسیار متناسب در نظر گرفته شدند در حالی که ۲۰ نفر دیگر بر اساس چالشهای سلامتی و اوج VO۲ پایین کمتر متناسب در نظر گرفته شدند.