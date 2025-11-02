تاریخ روز دانش آموز ۱۴۰۴
روز دانش آموز برابر با ۱۳ آبان هر ساله در ایران گرامی داشته میشود.
۱۳ آبان مصادف با روز دانشآموز یادآور قیام و مجاهدتهای دانش آموزان آگاه علیه رژیم شاه و استکبار جهانی است. در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ مردم ایران ۵۶ شهید و صدها مجروح در راه انقلاب دادند. این روز نشان دهنده این است که همه اقشار جامعه از جمله دانش آموزان برای رسیدن به اهداف بالا و انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند و تلاش بسیار کردند.
تاریخ روز دانشآموز ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز دانشآموز در تقویم شمسی برابر با سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ است.
تاریخ دقیق روز دانشآموز در تقویم قمری برابر با ۱۳ جمادیالاول ۱۴۴۷ است.
تاریخ دقیق روز دانشآموز در تقویم میلادی برابر با ۴ نوامبر ۲۰۲۵ است.
نام دیگر روز دانشآموز چیست؟
روز ۱۳ آبان علاوه بر روز دانشآموز، روز مبارزه با استکبار جهانی نیز نامگذاری شده است.
چرا ۱۳ آبان روز دانشآموز است؟
در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانش آموزان معترض تهرانی در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند، به سمت دانشگاه تهران حرکت کرده و به نشانه اعتراض در محوطه دانشگاه تهران تجمع کردند. این دانش آموزان پرشور و خداجو که به همراه برخی دانشجویان و گروههایی از مردم تجمع اعتراضی به راه انداخته بودند، هدف تیراندازی مأموران دولت جعفر شریف امامی قرار گرفته و کشته شدند. این اعتراض با همراهی دیگر قشرهای جامعه نیز همراه بود و با شلیک گاز اشکآور و سپس گلوله توسط مأموران حکومتی به مجروحیت و شهادت تعدادی از افراد معترض منجر شد.
چرا روز دانشآموز را روز مبارزه با استکبار جهانی مینامند؟
در طول انقلاب حوادث مهمی در این روز اتفاق افتاده و نقش مهمی در شکلگیری انقلاب اسلامی داشته است. در روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به دستور آمریکا، مأموران شاه، امام خمینی (ره) را در قم دستگیر کرده و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید کردند. در سال ۱۳۵۷ نیز به دنبال اعتراضات دانش آموزان، مأموران رژیم شاه به آنان حمله کرده و تعدادی از دانش آموزان را به شهادت رساندند. همچنین در سال ۱۳۵۸ نیز دانشجویان مسلمان پیرو پیامهای امام، لانهی جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کرده و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب مبارزه مردم ایران ابعاد جدیدی پیدا کرد و به همین علت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روز را علاو i بر روز دانشآموز به روز ملی مبارزه با استکبار نیز نام گذاری کردند.
علت نام گذاری روز دانشآموز
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ جمعی از دانش آموزان مدارس پایتخت طی بیانیهای اعلام کردند: ما دانش آموزان ایرانی شنبه سیزدهم آبان ۱۳۵۷ را به عنوان روز دانشآموز اعلام کرده و قصد داریم هر ساله با یاد شهیدان جنبش دانش آموزی در این روز بر وحدت و یکپارچگی خود بیفزاییم. به منظور گرامیداشت این روز، ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز دانشآموز نامگذاری شدهاست.
ایده برای گرامی داشت روز دانشآموز
مراسم روز دانشآموز یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی و آموزشی مدارس به شمار میرود که با هدف اتحاد و همبستگی بیشتر و تکریم مقام دانشآموز هر ساله در مدارس سراسر ایران برگزار میشود. میتوانیم از ایدههای موجود برای گرامیداشت این روز استفاده کنیم.
دعوت از گروههای موسیقی و نمایشی
بسیاری از مدارس در کنار دیگر برنامههای ویژه روز دانشآموز، با توجه به رده سنی دانش آموزان از گروههای مختلف نمایشی دعوت میکنند تا با اجرای نمایشهایی همچون شعبده بازی و تردستی، اجرای موسیقی و تئاتر عروسکی این روز را برای دانش آموزان خاطرهانگیز کنند.
برگزاری اردوی دانش آموزی
از جمله برنامههای بسیار جذاب و مفرح ویژه روز دانشآموز میتوان به اردوهای تفریحی فرهنگی اشاره کرد.
اجرای تئاتر
اجرای تئاتر نمایشی یکی از پرمخاطبترین برنامههای ویژه روز دانشآموز محسوب میشود.
برگزاری مسابقه
یکی از برنامههای بسیار جذابی که این روز را برای دانش آموزان خاطرهانگیز و دوست داشتنی میسازد، برگزاری مسابقات مختلف است. از جمله مسابقات ورزشی، فرهنگی هنری، گروه سرود
اهدای هدیه و یادبود
در نظر گرفتن جایزه و هدیه برای دانش آموزان به مناسبت روز دانشآموز یکی از بخشهای جذاب و به یاد ماندنی این روز است.