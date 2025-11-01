خبرگزاری کار ایران
کل سرمایه‌گذاری خصوصی کشورها در هوش مصنوعی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴/ بازی هوشمند چین چگونه است؟ + اینفوگرافیک

کل سرمایه‌گذاری خصوصی کشورها در هوش مصنوعی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴/ بازی هوشمند چین چگونه است؟ + اینفوگرافیک
کد خبر : 1707720
آمریکا تقریبا با نیم تریلیون دلار رتبه اول جهان را از نظر هزینه‌کرد در اختیار دارد و چین با ۱۱۹ میلیارد دلار یا یک چهارم آمریکا در رتبه دوم است.

کل سرمایه‌گذاری خصوصی کشورها در هوش مصنوعی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴/ بازی هوشمند چین چگونه است؟ + اینفوگرافیک

علی‌رغم فعالیت دیگر کشورها، قدرت و فاصله آمریکا و چین با دیگران بسیار زیاد است.

گلوگاه برتری آمریکا در هوش مصنوعی، تراشه‌هاست که موضوعی سخت‌افزاری است اما چین موفق شده با طراحی الگوریتم‌های محاسباتی با پیشرفت نرام‌فزاری، وابستگی خود به سخت افزار را کاهش دهد.

نمونه برجسته آن راه‌اندازی هوش مصنوعی دیپ‌سیک با سخت‌افرارهای ساده‌تر و مصرف انرژی کمتر است که معرفی آن در برهه‌ای، یک تریلیون دلار از ارزش بازار بورس آمریکا را از طریق کاستن از ارزش شرکت‌های سخت‌افزارساز، کاهش داد.

