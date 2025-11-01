علی‌رغم فعالیت دیگر کشورها، قدرت و فاصله آمریکا و چین با دیگران بسیار زیاد است.

گلوگاه برتری آمریکا در هوش مصنوعی، تراشه‌هاست که موضوعی سخت‌افزاری است اما چین موفق شده با طراحی الگوریتم‌های محاسباتی با پیشرفت نرام‌فزاری، وابستگی خود به سخت افزار را کاهش دهد.

نمونه برجسته آن راه‌اندازی هوش مصنوعی دیپ‌سیک با سخت‌افرارهای ساده‌تر و مصرف انرژی کمتر است که معرفی آن در برهه‌ای، یک تریلیون دلار از ارزش بازار بورس آمریکا را از طریق کاستن از ارزش شرکت‌های سخت‌افزارساز، کاهش داد.

انتهای پیام/