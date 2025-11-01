کل سرمایهگذاری خصوصی کشورها در هوش مصنوعی طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴/ بازی هوشمند چین چگونه است؟ + اینفوگرافیک
آمریکا تقریبا با نیم تریلیون دلار رتبه اول جهان را از نظر هزینهکرد در اختیار دارد و چین با ۱۱۹ میلیارد دلار یا یک چهارم آمریکا در رتبه دوم است.
علیرغم فعالیت دیگر کشورها، قدرت و فاصله آمریکا و چین با دیگران بسیار زیاد است.
گلوگاه برتری آمریکا در هوش مصنوعی، تراشههاست که موضوعی سختافزاری است اما چین موفق شده با طراحی الگوریتمهای محاسباتی با پیشرفت نرامفزاری، وابستگی خود به سخت افزار را کاهش دهد.
نمونه برجسته آن راهاندازی هوش مصنوعی دیپسیک با سختافرارهای سادهتر و مصرف انرژی کمتر است که معرفی آن در برههای، یک تریلیون دلار از ارزش بازار بورس آمریکا را از طریق کاستن از ارزش شرکتهای سختافزارساز، کاهش داد.