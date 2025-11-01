خبرگزاری کار ایران
نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه چگونه است؟

نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه چگونه است؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدید از نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه سال جاری را تشریح کرد.

سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه در مورد شیوه پرداخت جدید کالابرگ از آبان ماه گفت: شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت می‌کند.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه گفت یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تعداد دهک‌های مشمول کالابرگ هم تفاوتی نخواهد کرد و همان هفت دهک خواهد بود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر پیدا خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده می‌شود.

وی در مورد تعداد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابر گفت تعدادشان کمتر می‌شود ا آن‌هایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است با اولویت بیشتر پرداخت می‌شود.

منبع فارس
