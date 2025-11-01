خبرگزاری کار ایران
درد و دل همسر شهید ابوالفضل شهبازی؛ از ذوق برای تولد دختر تا حمایتی ابدی + فیلم

درد و دل همسر شهید ابوالفضل شهبازی؛ از ذوق برای تولد دختر تا حمایتی ابدی + فیلم
همسر شهید ابوالفضل شهبازی که در جنگ دوازده روزه به شهادت رسید با انتشار پستی خبر از تولد دخترش داد و دلنوشته‌ای را منتشر کرد:

چقدر زود خنده از رو لبامون رفت چقدر زود بود واسه تنها شدنم... تو قول داده بودی همیشه کنارمی ،مراقبمی گفتی تا آخرش باهاتم خیالت راحت... اینجا یه تیکه از بهشت روی زمین حرم امام رضا ،صحن گوهرشاد، روز عید غدیر نزدیکای اذان صبح بود اون روزی که فهمیدیم یه دختر توراه داریم چقدر ذوق کردی با وجود ناراحتی از آشفته شدن کشورمون ایران، چشمات برق خوشحالی داشت و می‌خندید اما این شادی چقدر کوتاه بود ... امشب قلبم داره از جا کنده میشه واسه فردا ...فردایی که بدون تو باید برم بیمارستان و دخترمونو که از آغوش تو محروم شده به دنیا بیارم و تنهایی بغلش کنم لحظه لحظه اش برام سخته و سنگینه ازت میخوام کمکم کنی و مثل همیشه کنارم باشی/ از صفحه  همسر فدایی وطن

