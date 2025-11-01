خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اول نوامبر روز هلو کیتی است

اول نوامبر روز هلو کیتی است
کد خبر : 1707512
لینک کوتاه کپی شد.

اول نوامبر به عنوان روز هِلو کیتی، جشن جهانی یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی تاریخ است؛ نمادی از مهربانی، دوستی، و فرهنگ ژاپنی که نسل‌ها را به هم پیوند داده است.

هِلو کیتی؛ گربه‌ای بدون دهان اما پر از حرف

هِلو کیتی (Hello Kitty) با نام کامل کیتی وایت، در سال ۱۹۷۴ توسط طراح ژاپنی یوکو شیمیزو برای شرکت سانریو خلق شد. این شخصیت یک گربه سفید انسان‌گونه با پاپیون قرمز است که دهان ندارد تا احساسات را از طریق تخیل مخاطب منتقل کند.

او در داستان‌های رسمی، در حومه‌ی لندن با خانواده‌اش زندگی می‌کند و خواهر دوقلویی به نام میمی دارد. هِلو کیتی از همان ابتدا با هدف تقویت ارتباطات اجتماعی و ایجاد حس دوستی جهانی طراحی شد.

اول نوامبر؛ روز جهانی هِلو کیتی

این روز به عنوان Hello Kitty Day در تقویم غیررسمی ثبت شده تا به تأثیر فرهنگی، اقتصادی و احساسی این شخصیت در سراسر جهان ادای احترام شود. در این روز:

طرفداران در سراسر دنیا لباس‌ها و لوازم هِلو کیتی می‌پوشند

فروشگاه‌های سانریو تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند

مدارس و مهدکودک‌ها کارگاه‌های نقاشی و قصه‌گویی برگزار می‌کنند

برندهای مد و زیبایی مجموعه‌های ویژه با الهام از هِلو کیتی عرضه می‌کنند

از کیف پول تا نماد مد جهانی

اولین حضور هِلو کیتی روی یک کیف پول در ژاپن بود. اما خیلی زود به پدیده‌ای جهانی تبدیل شد. تا سال ۲۰۲۴، این شخصیت بیش از ۸۰ میلیارد دلار سود برای شرکت سانریو به همراه داشته است.

او با برندهای لوکس مانند Balenciaga، MAC، Levi’s و حتی Harrods همکاری کرده و به نمادی در دنیای مد، زیبایی و فرهنگ پاپ تبدیل شده است.

چرا هِلو کیتی محبوب است؟

سادگی طراحی: چهره‌ی ساده و قابل هم‌ذات‌پنداری

احساسات جهانی: نماد مهربانی، دوستی، و صلح

تنوع محصولات: از اسباب‌بازی تا لوازم آرایشی و لوازم خانگی

حضور در رسانه‌ها: انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، فیلم و موسیقی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ