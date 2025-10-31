ماجرا از آنجا آغاز شد که یک کاربر شبکه اجتماعی Threads اعلام کرد پس از درگذشت برادرشوهرش بر اثر حمله قلبی، بیمارستان برای بستری در بخش مراقبت ویژه، از آنها طلب حدود ۱۹۵ هزار دلار کرده است. از آنجایی که متوفی در زمان پذیرش بیمه درمانی نداشت، خانواده مسئول پرداخت تقریباً کل مبلغ بودند که به وضوح رقم گزافی است.

کشف اشتباه در هزینه بیمارستانی توسط هوش مصنوعی

با درخواست بستگان متوفی برای دریافت ریز هزینه‌ها، بیمارستان در ابتدا تنها توضیحاتی کلی به آنها ارائه کرد؛ اما پس از پیگیری‌های مکرر بالاخره جزئیات کامل خدمات ارائه شده به همراه کدهای آنها در اختیار خانواده این فرد قرار گرفت. درست در این مرحله بود که یکی از بستگان متوفی از دستیار هوش مصنوعی Claude ساخت شرکت Anthropic خواست تا ریزهزینه‌های بیمارستان را بررسی و تحلیل کند.

خیلی زود هوش مصنوعی متوجه شد چندین مورد از خدمات یک‌بار به صورت جداگانه و یک‌بار هم ذیل هزینه کل محاسبه شده بودند. علاوه بر این، برخی خدمات نیز به اشتباه به عنوان خدمات ارائه شده به بیمار بستری طبقه‌بندی شده بودند، در حالی که بیمار آنها تحت نظر اورژانس بوده و این موضوع از نظر هزینه‌ها تفاوت زیادی ایجاد می‌کند.

به نقل از TechSpot، در نهایت پس از مکاتبات رسمی که به کمک Claude تنظیم شده بود و با استناد به آیین‌نامه‌ها، بیمارستان چندین ردیف هزینه را اصلاح و برخی دیگر را حذف کرد. حاصل این کار کاهش مبلغ صورتحساب از ۱۹۵ هزار دلار به حدود ۳۳ هزار دلار بود.

کاربر مورد بحث پس از این دست‌آورد چند صد هزار دلاری گفت هزینه ماهیانه ۲۰ دلاری او برای اشتراک Claude بیش از هر سرمایه‌گذاری دیگری به‌صرفه بوده است.

این اتفاق تنها نمونه‌ای از کاربرد روزافزون هوش مصنوعی در زندگی ما است. به باور برخی صاحب‌نظران، چنین ابزارهایی می‌توانند در آینده نقش مهمی در شفاف‌سازی نظام‌های مالی، درمانی و خدماتی ایفا کنند. البته احتمالاً اگر این اتفاق در کشور خودمان رخ داده بود، پیگیری بستگان متوفی به نتیجه نمی‌رسید و در نهایت مجبور به پرداخت هزینه بیمارستان برای دریافت پیکر بودند.

