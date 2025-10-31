داغی و سوزش کف پا نشانه چیست؟

احساس داغی، سوزش یا درد در کف پا—به‌ویژه هنگام شب—می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات عصبی، متابولیک یا ساختاری باشد. این حالت که گاهی با نام «سندرم پای سوزان» یا Grierson-Gopalan Syndrome شناخته می‌شود، ممکن است از خفیف تا شدید متغیر باشد و گاهی به ساق پا یا انگشتان نیز گسترش یابد.

علل شایع داغی کف پا

۱. نوروپاتی محیطی

آسیب به اعصاب محیطی، به‌ویژه در بیماران دیابتی، شایع‌ترین علت سوزش کف پا است. نوروپاتی دیابتی به‌تدریج پیشرفت می‌کند و با علائمی مانند بی‌حسی، درد تیرکشنده، گزگز و احساس گرما همراه است.

۲. کمبود ویتامین B

کمبود ویتامین‌های B۱، B۶ و B۱۲ می‌تواند باعث اختلال عملکرد عصبی و احساس سوزش یا مورمور در پاها شود. این حالت در افراد با سوءتغذیه، مصرف الکل یا اختلال جذب بیشتر دیده می‌شود.

۳. سندروم تونل تارسال

فشردگی عصب تیبیال خلفی در ناحیه مچ پا می‌تواند باعث درد، سوزش و گزگز در کف پا و گاهی ساق پا شود. این حالت مشابه سندروم تونل کارپ در دست است.

۴. نوروم مورتون

بزرگ‌شدن و آسیب به عصب بین انگشتان پا، معمولاً بین انگشت سوم و چهارم، باعث درد سوزشی در کف پا می‌شود. این حالت با پوشیدن کفش‌های تنگ یا پاشنه‌بلند تشدید می‌شود.

۵. عوامل دیگر

نارسایی کلیه

مصرف داروهای شیمی‌درمانی

بیماری‌های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید

الکلیسم مزمن

عفونت‌ها یا قرار گرفتن در معرض سموم

علائم همراه

علائم رایج شامل موارد زیر است:

احساس گرما یا سوزش، به‌ویژه در شب

بی‌حسی یا درد تیرکشنده

سنگینی یا درد مبهم در پا

قرمزی یا گرمای پوست

احساس سوزن‌سوزن شدن یا «سوزن و سوزن»

درد هنگام راه‌رفتن یا ایستادن

درمان و مراقبت

درمان بستگی به علت زمینه‌ای دارد:

کنترل قند خون در دیابت

مکمل‌های ویتامین B در موارد کمبود

استفاده از کفش‌های مناسب با پنجه پهن و پاشنه کوتاه

فیزیوتراپی و داروهای ضدالتهاب برای سندروم تونل تارسال

تزریق کورتیکواستروئید یا جراحی در نوروم مورتون

کاهش مصرف الکل و اصلاح رژیم غذایی

در موارد شدید، مراجعه به متخصص مغز و اعصاب یا ارتوپدی توصیه می‌شود.

