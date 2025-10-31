خبرگزاری کار ایران
«ماجراهای دایناسور خانگی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«مرز یاغیان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«تازه کارها» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«آسمان هشتم» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«هتل کارتن» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«۲۳ نفر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«سرقت معکوس» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«دوست وحشی من» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«استادکار» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«دریاچه کادو» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«دبلیو» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«۲۳ نفر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو

«لبه تاریکی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«نگهبانان محله» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«تمام وقت» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو

«ضارب» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

