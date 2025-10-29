راز شوکه کننده اکسیر جوانی چین
سالانه میلیونها الاغ برای تولید مادهای به نام «ایجیائو»، که به ادعای سازندگان آن خاصیت جوانکنندگی دارد و از پوست جوشانده الاغ بهدست میآید، کشته میشوند؛ این تجارت جنجالی چین با وجود نداشتن پشتوانه علمی، تهدیدی بزرگ برای بقای این گونه است.
سالانه بالغ بر 6 میلیون الاغ در سراسر جهان قربانی تهیه مادهای به نام «ایجیائو» (Ejiao) میشوند. این ماده ژلاتینی که از جوشاندن پوست الاغ بهدست میآید، در طب سنتی چین بهعنوان ترکیبی جوانکننده معرفی شده است؛ اما بررسیهای علمی هیچ اثباتی برای تاثیرات این ماده ارائه ندادهاند. مستند جدید سازمان خیریه حیوانات بروک (Brooke) هشدار داده که تجارت پوست الاغ میتواند به انقراض این حیوان در آفریقا و بروز فاجعه اجتماعی برای میلیونها خانواده منجر شود.
پنیری با قیمت حیرتانگیز در تهران
در حالی که پنیر الاغ با قیمتی معادل ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم در حاشیه تهران عرضه میشود، این محصول لوکس موفق شده بخشهایی از نیاز بازار جهانی مثل کشور فرانسه را نیز تامین کند. اما در پس این تجارت چه واقعیتهایی نهفته است؟
افزایش تقاضا برای اکسیر جوانی چین
گزارشها حکایت از کشته شدن بیرحمانه بیش از شش میلیون الاغ هر ساله در آفریقا دارند. ماده «ایجیائو» که قدمتی بیش از دو هزار سال در بخشهای سنتی طب چینی دارد، قرار است دارویی برای کمخونی، بیخوابی، سرگیجه و حتی سرطان باشد. تقاضای رو به رشد این ماده بهویژه در میان طبقه متوسط چین موجب افزایش چشمگیر تجارت پوست الاغ در سراسر جهان شده است.
افزایش تجارت و قاچاق پوست الاغ در سطح جهانی
تنها بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، بازار ایجیائو چین از ۳٫۲ میلیارد دلار به ۷٫۸ میلیارد دلار رسید. این تغییر ناگهانی شبکه گستردهای از قاچاق پوست الاغ را در قاره آفریقا پدید آورده است. بهویژه خانوادههای فقیر از این تجارت آسیب دیدهاند، چرا که این حیوانات از آنها دزدیده شده و پس از ضربوشتم، پوستشان جدا میشود تا برای تولید انبوه به چین انتقال یابد. در چین، ایجیائو بهصورت قانونی در فروشگاههای آنلاین چون آمازون عرضه میشود.
ذبح بیرحمانه الاغها
دکتر اسکات میلر، دامپزشک و پژوهشگر مستند «از پوست تا مراقبت از پوست» میگوید: «هرچند پیش از سفر به آفریقا درباره بزرگی این فاجعه آگاه بودم، اما دیدن اجساد الاغهایی که به فجیعترین شکل کشته شدند تصویری ماندگار و تکاندهنده بود.»
چالش ممنوعیت تجارت پوست الاغ
اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۲۴ ذبح الاغها برای پوست را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، این تجارت سودآور همچنان بهطور مخفیانه ادامه دارد. طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، جمعیت جهانی الاغها از ۵۱٫۷ میلیون در سال ۲۰۱۹ به ۵۳ میلیون در سال ۲۰۲۱ رسیده است. اما در برخی مناطق، مانند بوتسوانا، این آمار بهشدت کاهش یافته و طی یک دهه، تعداد الاغهای این کشور با حدود ۷۰ درصد افت مواجه شده است.
انقراض و خطرات زیستمحیطی
سال / جمعیت الاغها / کشور (نمونه)
|
۲۰۱۹
|
۵۱٫۷ میلیون
|
جهانی
|
۲۰۲۱
|
۵۳ میلیون
|
جهانی
|
۲۰۰۹
|
۳۵۱ هزار
|
بوتسوانا
|
۲۰۱۹
|
۱۰۴ هزار
|
بوتسوانا
پژوهشها نشاندهنده این است که طی ۱۵ سال آینده، جمعیت الاغهای آفریقا از ۲۷ میلیون به ۱۴ میلیون کاهش مییابد. این روند کاهش، گروههای وحشی این حیوانات را با خطر انقراض مواجه کرده و تجارت قاچاق آنها میتواند به شیوع بیماریهایی مهلک نظیر تب اسب آفریقایی ، آنفلوآنزای اسبی و ویروسهای انسفالیت منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و درخواست توقف فوری
دکتر رافائل کینوتی، مدیر سازمان بروک در شرق آفریقا، تجارت پوست الاغ را نابودکننده معیشت مردم و تهدیدی بزرگ برای بقا گونه الاغ ها دانسته است. او میگوید، از دست رفتن الاغها در جوامع روستایی باعث فشار کاری مضاعف بر زنان و کودکان شده است. کودکان به دلیل کمبود منابع مالی از ادامه تحصیل بازمیمانند و زنان فرصتهای شغلی را از دست میدهند.
در نهایت، این بحران یکی از بزرگترین تهدیدهای حیاتی عصر حاضر برای حیوانات، خانوادهها و اکوسیستم محسوب میشود. نیاز به یک ممنوعیت جهانی فوری جهت پایان بخشیدن به این فرآیند بیرحمانه ضروری است.