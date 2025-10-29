نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب می‌شود. مهم‌ترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکی‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است.

برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها می‌شود.

بررسی روند تورم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای که از ابتدای سال۱۴۰۲ از سطح ۵۰درصد فاصله گرفته بود، در نخستین ماه پاییز سال جاری کمتر از ۲واحد درصد تا این سطح فاصله دارد. تورم ماهانه در مهرماه نیز با رسیدن به ۵درصد، در سقف ۴۰ماهه قرار گرفت.

اقتصاد ایران از تابستان سال جاری وارد سطح جدیدی از تورم شده است؛ به‌طوری‌که از آغاز تابستان امسال، تورم ماهانه در مقایسه با ماه‌های پیشین به طرز محسوسی افزایش یافته است.

اگر روند تورم نیمه نخست سال تا انتهای سال ادامه ‌یابد، ممکن است تا پایان سال نرخ تورم در سطوح ۴۵ تا ۵۰درصد قرار گیرد. با این حال سناریوی محتمل با لحاظ رشد نرخ تورم در مهر ماه به این صورت است که اگر روند رشد تورم در ماه‌های باقی‌مانده نیز ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه به ۵۱.۳درصد خواهد رسید.

این در حالی است که بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای قرار گرفتن تورم در سطح ۳۰درصد قرار داده بود. با توجه به این آمار، تحقق هدف بانک مرکزی بیش از همیشه دور از دسترس به نظر می‌رسد.

در مهر ماه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌، تورم نقطه‌ای ۶۴.۳درصد و تورم ماهانه ۶.۴درصد ثبت شده که افزایش فشار تورم به خانوارهای سه دهک نخست درآمدی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای منتشرشده، حدود نیمی از درآمد این خانوار‌ها صرف تهیه اقلام خوراکی می‌شود.

اقتصاد ایران در حال حاضر، شصت‌ودومین ماه متوالی با تورم نقطه‌ای بالای ۳۰درصد را پشت سرگذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این امر در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است. از تابستان سال جاری اقتصاد ایران به سطوح تورمی بالای ۴۰درصد وارد شده است.

مهر ماه، چهارمین ماه پیاپی در سال جاری است که تورم نقطه به نقطه روند صعودی خود را در بازه ۴۰ تا ۵۰درصد طی کرده است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در بلندمدت و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت اصلی‌ترین دلایل روند صعودی تورم باشند.

نوسانات نرخ دلار، جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، روند فزاینده رشد نقدینگی، نگرانی‌ها از افزایش نااطمینانی‌ها و در نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی، اصلی‌ترین عوامل تورم سال جاری دانسته می‌شوند. علاوه بر این، نرخ تورم در مهر ماه سال جاری نتیجه چند ماه نا‌اطمینانی در خصوص فعال‌شدن مکانیسم ماشه را نیز با خود داشت.

در مهر ماه از میان ۱۳گروه کالایی، یازده گروه تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰درصد ثبت کرده‌اند. تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها با ۶۴.۳درصد یکی از بالاترین تورم‌هاست. گروه نان و غلات با ۹۸.۱درصد، میوه و خشکبار با ۹۴درصد و سبزی‌ها و حبوبات با ۷۷.۷درصد بالاترین تورم‌های نقطه‌ای را ثبت کرده‌اند.