تاکید بر زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح

باسره بیان کرد که اجرای این طرح به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز ، از جمله تنظیم دقیق دوربین‌های جاده‌ای برای خواندن پلاک‌های خارجی و طراحی سامانه‌ای جهت ردیابی مسیرهای تردد این خودروها، وابسته بود. با وجود عدم تکمیل این زیرساخت‌ها، به دلیل الزامی بودن اجرای مصوبه، همچنان خودروهای دارای پلاک خارجی در حال رفت و آمد در جاده‌های ایران هستند.