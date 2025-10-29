خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راز پشت پرده پلاک‌های خاص خودروهای لوکس در ایران

راز پشت پرده پلاک‌های خاص خودروهای لوکس در ایران
کد خبر : 1706606
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری راهور، جزئیات مصوبه دولت برای ورود و تردد خودروهای خارجی با پلاک اصلی به کشور را تشریح کرد.

سرهنگ محسن باسره در خصوص ورود خودروهای لوکس با پلاک‌های خاص خارجی به کشور اظهار داشت که این موضوع در پی مصوبه‌ای از هیات دولت جهت افزایش گردشگری و جذب گردشگران امکان‌پذیر شد. طبق این مصوبه خودروهای خارجی می‌توانند با همان پلاک‌های خارجی خود وارد کشور شده و اقدام به تردد کنند.

تاکید بر زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح

باسره بیان کرد که اجرای این طرح به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز ، از جمله تنظیم دقیق دوربین‌های جاده‌ای برای خواندن پلاک‌های خارجی و طراحی سامانه‌ای جهت ردیابی مسیرهای تردد این خودروها، وابسته بود. با وجود عدم تکمیل این زیرساخت‌ها، به دلیل الزامی بودن اجرای مصوبه، همچنان خودروهای دارای پلاک خارجی در حال رفت و آمد در جاده‌های ایران هستند.

انواع تردد خودروهای لوکس با پلاک‌های خارجی

یکی از مسائل مورد اشاره توسط سرهنگ باسره مربوط به دسته‌بندی خودروهایی است که اجازه تردد دارند. خودروهای لوکس خارجی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • خودروهایی که متعلق به اتباع خارجی هستند و برای مدت محدودی در ایران اقامت دارند.

  • خودروهایی که متعلق به ایرانی‌هایی است که دارای پلاک گذرموقت هستند یا اتباع خارجی که قصد اقامت طولانی‌تر در کشور دارند.

مجوزهای تردد برای مدت‌های مختلف

وی افزود: افرادی که قصد دارند برای مدت زمان کوتاهی، مانند یک هفته ، در کشور حضور داشته باشند، اجازه دارند با پلاک‌های خارجی وارد شوند و سپس از کشور خارج شوند. اما کسانی که قصد اقامت طولانی‌تری، یعنی سه تا پنج ماه ، در ایران دارند (چه تبعه خارجی باشند و چه ایرانی با پلاک گذرموقت)، می‌توانند مجوزی تحت عنوان گذرموقت دریافت کنند تا به‌ صورت قانونی در داخل کشور تردد کنند.

 

منبع تابناک
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ