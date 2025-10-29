راز پشت پرده پلاکهای خاص خودروهای لوکس در ایران
رئیس مرکز شمارهگذاری راهور، جزئیات مصوبه دولت برای ورود و تردد خودروهای خارجی با پلاک اصلی به کشور را تشریح کرد.
سرهنگ محسن باسره در خصوص ورود خودروهای لوکس با پلاکهای خاص خارجی به کشور اظهار داشت که این موضوع در پی مصوبهای از هیات دولت جهت افزایش گردشگری و جذب گردشگران امکانپذیر شد. طبق این مصوبه خودروهای خارجی میتوانند با همان پلاکهای خارجی خود وارد کشور شده و اقدام به تردد کنند.
تاکید بر زیرساختهای لازم برای اجرای طرحباسره بیان کرد که اجرای این طرح به فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز ، از جمله تنظیم دقیق دوربینهای جادهای برای خواندن پلاکهای خارجی و طراحی سامانهای جهت ردیابی مسیرهای تردد این خودروها، وابسته بود. با وجود عدم تکمیل این زیرساختها، به دلیل الزامی بودن اجرای مصوبه، همچنان خودروهای دارای پلاک خارجی در حال رفت و آمد در جادههای ایران هستند.
انواع تردد خودروهای لوکس با پلاکهای خارجی
یکی از مسائل مورد اشاره توسط سرهنگ باسره مربوط به دستهبندی خودروهایی است که اجازه تردد دارند. خودروهای لوکس خارجی به دو دسته تقسیم میشوند:
-
خودروهایی که متعلق به اتباع خارجی هستند و برای مدت محدودی در ایران اقامت دارند.
-
خودروهایی که متعلق به ایرانیهایی است که دارای پلاک گذرموقت هستند یا اتباع خارجی که قصد اقامت طولانیتر در کشور دارند.
مجوزهای تردد برای مدتهای مختلف
وی افزود: افرادی که قصد دارند برای مدت زمان کوتاهی، مانند یک هفته ، در کشور حضور داشته باشند، اجازه دارند با پلاکهای خارجی وارد شوند و سپس از کشور خارج شوند. اما کسانی که قصد اقامت طولانیتری، یعنی سه تا پنج ماه ، در ایران دارند (چه تبعه خارجی باشند و چه ایرانی با پلاک گذرموقت)، میتوانند مجوزی تحت عنوان گذرموقت دریافت کنند تا به صورت قانونی در داخل کشور تردد کنند.