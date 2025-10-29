تاریخ هالووین ۱۴۰۴ در ایران چه روزی و به شمسی چندشنبه است؟
هالووین ۱۴۰۴ چه روزی است و در تقویم شمسی ایران به چه تاریخی و چندشنبهای میافتد؟ پاسخ دقیقش اینجاست.
هالووین 1404 - 2025 چه روزی است؟
هالووین، جشنی جهانی است که در شب ۳۱ اکتبر برگزار میشود. این جشن که پیشزمینهای برای روز مقدسین در آیین مسیحیت به شمار میآید، ریشهای کهن در آیینهای باستانی سلتها دارد و نمادی از پایان فصل تابستان است.
در سالهای اخیر، هالووین در ایران نیز مورد توجه برخی قرار گرفته و به همین دلیل، آگاهی از تاریخ برگزاری این جشن اهمیت یافته است. در ادامه به زمان برگزاری هالووین در ایران و سایر نقاط جهان میپردازیم.
تاریخ هالووین 1404 در تقویم ایران و جهان
در ادامه تاریخ هالووین ۱۴۰۴ شمسی، تاریخ برگزاری هالووین در سال قمری، تاریخ هالووین ۲۰۲۵ را آورده ایم که به صورت زیر است:
تاریخ هالووین ۱۴۰۴ به شمسی
جمعه 9 آبان 1404 ، 09 / 08 / 1404
تاریخ هالووین به میلادی
2025 October 31 , Friday ، 31 / 10 / 2025
تاریخ هالووین به قمری
الجمعة ۹ جمادی الاول ۱۴۴۷ ، 09 / 05 / 1447
هالووین ۱۴۰۴ چند شنبه است؟
هالووین یکی از قدیمیترین و جذابترین جشنهای جهان است که در روز ۳۱ اکتبر در بسیاری از کشورها برگزار می شود. امسال جشن هالووین در ایران جمعه 9 آبان 1404 برگزار خواهد شد.