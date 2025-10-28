مدافع سابق بارسلونا مبلغ مذهبی شد

در ویدئویی که ابتدا توسط رسانه‌ی El Confidencial منتشر شد و سپس در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست گشت، آلوز در برابر جمعی از حاضران در کلیسا دیده می‌شود؛ دستانش را بالا گرفته، چهره‌اش پر از احساس است و با حرکاتی شبیه رقص، با صدایی بلند موعظه می‌کند. او در حالی که میکروفون در دست دارد، با شور و حرارت می‌گوید:

باید به خدا ایمان داشته باشید. من خودِ گواه این ایمانم. با خدا پیمان بستم. آنچه خدا وعده می‌دهد، انجام می‌دهد.

موعظه‌گری آلوز در کلیسای شهر ژیرونا

آلوز که در بهار امسال از سوی دادگاه عالی کاتالونیا از اتهام تجاوز به یک زن جوان در یک کلاب شبانه تبرئه شد، حالا به‌طور کامل از فوتبال فاصله گرفته و پناه خود را در مسیحیت انجیلی یافته است.

پیش از تبرئه، او پس از ۱۴ ماه حبس با پرداخت یک میلیون یورو وثیقه و ۱۵۰ هزار یورو غرامت به شاکی، به‌صورت موقت آزاد شده بود. پس از آزادی، آلوز مدتی کاملاً از رسانه‌ها دور ماند تا این ویدئو، بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها بیندازد.

این بازیکن سابق ۴۱ ساله که در اینستاگرام خود را «شاگرد عیسی مسیح» معرفی می‌کند، اکنون به‌طور رسمی وارد دنیای موعظه و ایمان شده است؛ تغییری چشمگیر برای ستاره‌ای که زمانی یکی از پرانرژی‌ترین و بحث‌برانگیزترین چهره‌های فوتبال جهان بود.

منبع قدس آنلاین

انتهای پیام/