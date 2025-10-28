خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ ماده غذایی سرشار از ویتامین A برای تقویت بینایی

۶ ماده غذایی سرشار از ویتامین A برای تقویت بینایی
کد خبر : 1706008
لینک کوتاه کپی شد.

برای تقویت سلامت چشم و پیشگیری از کاهش بینایی، افزودن منابع ویتامین A به رژیم غذایی بسیار مؤثر است. در ادامه با ۶ خوراکی مفید آشنا شوید:

هویج: سرشار از بتاکاروتن است و به پیشگیری از شب‌کوری کمک می‌کند. به صورت خام، پخته یا آب‌هویج مصرف شود.

سبزیجات برگ تیره: اسفناج، کلم‌پیچ و سایر سبزی‌ها علاوه بر ویتامین A، دارای آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که از چشم در برابر نور مضر محافظت می‌کنند.

سیب‌زمینی شیرین: یک سیب‌زمینی شیرین متوسط بیش از نیاز روزانه بدن ویتامین A دارد و گزینه‌ای عالی برای سلامت چشم است.

تخم‌مرغ: زرده تخم‌مرغ حاوی ویتامین A و لوتئین است که به جلوگیری از دژنراسیون ماکولا کمک می‌کند.

لبنیات: شیر، کشک و پنیر منابع خوبی از ویتامین A هستند و مصرف روزانه آن‌ها به سلامت چشم کمک می‌کند.

ماهی‌های چرب: سرشار از ویتامین A و امگا ۳ هستند و از خشکی چشم جلوگیری می‌کنند.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ