۶ ماده غذایی سرشار از ویتامین A برای تقویت بینایی
برای تقویت سلامت چشم و پیشگیری از کاهش بینایی، افزودن منابع ویتامین A به رژیم غذایی بسیار مؤثر است. در ادامه با ۶ خوراکی مفید آشنا شوید:
هویج: سرشار از بتاکاروتن است و به پیشگیری از شبکوری کمک میکند. به صورت خام، پخته یا آبهویج مصرف شود.
سبزیجات برگ تیره: اسفناج، کلمپیچ و سایر سبزیها علاوه بر ویتامین A، دارای آنتیاکسیدانهایی هستند که از چشم در برابر نور مضر محافظت میکنند.
سیبزمینی شیرین: یک سیبزمینی شیرین متوسط بیش از نیاز روزانه بدن ویتامین A دارد و گزینهای عالی برای سلامت چشم است.
تخممرغ: زرده تخممرغ حاوی ویتامین A و لوتئین است که به جلوگیری از دژنراسیون ماکولا کمک میکند.
لبنیات: شیر، کشک و پنیر منابع خوبی از ویتامین A هستند و مصرف روزانه آنها به سلامت چشم کمک میکند.
ماهیهای چرب: سرشار از ویتامین A و امگا ۳ هستند و از خشکی چشم جلوگیری میکنند.