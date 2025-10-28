قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۶ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۶ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
726,175
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,078,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
843,496
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,256,800
|
درهم امارات
|
294,140
|
پوند انگلیس
|
1,439,600
|
لیر ترکیه
|
25,800
|
فرانک سوئیس
|
1,356,500
|
یوان چین
|
151,900
|
ین ژاپن
|
705,640
|
وون کره جنوبی
|
746
|
دلار کانادا
|
771,600
|
دلار استرالیا
|
707,800
|
دلار نیوزیلند
|
622,300
|
دلار سنگاپور
|
831,300
|
روپیه هند
|
12,250
|
روپیه پاکستان
|
3,846
|
دینار عراق
|
825
|
پوند سوریه
|
97
|
افغانی
|
16,720
|
کرون دانمارک
|
168,300
|
کرون سوئد
|
115,100
|
کرون نروژ
|
108,200
|
ریال عربستان
|
288,260
|
ریال قطر
|
296,700
|
ریال عمان
|
2,805,100
|
دینار کویت
|
3,522,300
|
دینار بحرین
|
2,865,300
|
رینگیت مالزی
|
255,800
|
بات تایلند
|
33,050
|
دلار هنگ کنگ
|
139,000
|
روبل روسیه
|
13,780
|
منات آذربایجان
|
637,100
|
درام ارمنستان
|
3,010
|
لاری گرجستان
|
397,600
|
سوم قرقیزستان
|
12,350
|
سامانی تاجیکستان
|
118,000
|
منات ترکمنستان
|
308,400