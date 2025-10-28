خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۶ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۶ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,175

دلار (بازار آزاد)

1,078,000

یورو (صرافی بانک ملی)

843,496

یورو (بازار آزاد)

1,256,800

درهم امارات

294,140

پوند انگلیس

1,439,600

لیر ترکیه

25,800

فرانک سوئیس

1,356,500

یوان چین

151,900

ین ژاپن

705,640

وون کره جنوبی

746

دلار کانادا

771,600

دلار استرالیا

707,800

دلار نیوزیلند

622,300

دلار سنگاپور

831,300

روپیه هند

12,250

روپیه پاکستان

3,846

دینار عراق

825

پوند سوریه

97

افغانی

16,720

کرون دانمارک

168,300

کرون سوئد

115,100

کرون نروژ

108,200

ریال عربستان

288,260

ریال قطر

296,700

ریال عمان

2,805,100

دینار کویت

3,522,300

دینار بحرین

2,865,300

رینگیت مالزی

255,800

بات تایلند

33,050

دلار هنگ کنگ

139,000

روبل روسیه

13,780

منات آذربایجان

637,100

درام ارمنستان

3,010

لاری گرجستان

397,600

سوم قرقیزستان

12,350

سامانی تاجیکستان

118,000

منات ترکمنستان

308,400
انتهای پیام/
