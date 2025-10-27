راز خط کوچک روی آینه بغل خودرو چیست؟

آینه‌های جانبی خودروها از اجزای حیاتی برای ایمنی رانندگی هستند. بسیاری از رانندگان با مشاهده خط مشکی یا خط‌چین روی گوشه آینه، از کاربرد آن آگاه نیستند. این خط در واقع مرز بین دو بخش متفاوت آینه را مشخص می‌کند:

بخش بیرونی یا محدب (فراتر از خط مشکی) : این قسمت کمی محدب طراحی شده است تا زاویه دید وسیع‌تری ارائه دهد و نقاط کور خودرو را کاهش دهد. محدب بودن آینه باعث می‌شود اجسام در این بخش کوچکتر و دورتر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند، بنابراین راننده باید فاصله واقعی را با دقت بیشتری ارزیابی کند.

کاربردهای اصلی خط مشکی یا خط چین روی آینه

تشخیص مرز دید معمولی و محدب: راننده با مشاهده خط مشکی متوجه می‌شود که تصویر در بخش بیرونی آینه نسبت به بخش داخلی متفاوت است و باید فاصله خودروها را دقیق‌تر ارزیابی کند.

افزایش ایمنی در تغییر لاین و پارک: دید وسیع‌تر و کاهش نقاط کور به راننده اجازه می‌دهد هنگام سبقت گرفتن، تغییر خط و پارک کردن، تصمیم‌های بهتری اتخاذ کند.

یادآوری خطای دید: بخش محدب باعث می‌شود اجسام دورتر از واقعیت به نظر برسند؛ خط مشکی به راننده هشدار می‌دهد تا فریب تصویر محدود نشده در بخش محدب را نخورد.