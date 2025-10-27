خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

می شد آتش ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را خاموش کرد اما خواستند باقی بماند+فیلم

می شد آتش ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را خاموش کرد اما خواستند باقی بماند+فیلم
کد خبر : 1705810
لینک کوتاه کپی شد.

میثم رمضانعلی، فعال رسانه‌ اصولگرا، گفت ساختمان شیشه‌ای صداوسیما به دلیل حمله موشکی نسوخت و می‌توانست خاموش شود، اما آتش آن عمداً باقی ماند.

 میثم رمضانعلی گفت: رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای حمله کرد و منجر به این شد که یکی از مهم‌ترین ساختمان‌ها از بین برود.

البته ساختمان شیشه‌ای صداوسیما بخاطر موشک نسوخت؛ بلکه آتش گرفت و سوخت؛ می‌توانستند خاموش کنند. باید خاموش می‌کردند. مجری گفت: می‌خواستند به عنوان نماد باقی بماند. رمضانعلی در پاسخ او گفت: نمی‌دانم! البته این تطهیر حمله نیست.

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ