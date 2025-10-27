می شد آتش ساختمان شیشهای صداوسیما را خاموش کرد اما خواستند باقی بماند+فیلم
میثم رمضانعلی، فعال رسانه اصولگرا، گفت ساختمان شیشهای صداوسیما به دلیل حمله موشکی نسوخت و میتوانست خاموش شود، اما آتش آن عمداً باقی ماند.
میثم رمضانعلی گفت: رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای حمله کرد و منجر به این شد که یکی از مهمترین ساختمانها از بین برود.
البته ساختمان شیشهای صداوسیما بخاطر موشک نسوخت؛ بلکه آتش گرفت و سوخت؛ میتوانستند خاموش کنند. باید خاموش میکردند. مجری گفت: میخواستند به عنوان نماد باقی بماند. رمضانعلی در پاسخ او گفت: نمیدانم! البته این تطهیر حمله نیست.