وقتی گزارشهای سفارشی جای کارنامه واقعی را میگیرد
در حالی که کشاورزان و دامداران کشور از گرانی نهاده، بیثباتی بازار و نابسامانی در تولید به ستوه آمدهاند، رسانههای همسو با وزیر جهاد کشاورزی، در گزارشی پر از آمار مبهم و تکراری تلاش کردهاند چهرهای موفق از غلامرضا نوری قزلجه ارائه دهند. اما پرسش اینجاست: اگر اوضاع تا این حد خوب است، پس فریاد تولیدکنندگان از چیست؟
به گزارش ایلنا، در گزارشی منتشرشده از سوی رسانهای نزدیک به وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «دلیل این همه هجمه به وزیر جهاد کشاورزی چیست؟»، نویسنده کوشیده با تکرار چند عدد و درصد بدون منبع، کارنامهای درخشان برای غلامرضا نوری قزلجه ترسیم کند.
به گفته او، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و صادرات رشد داشته؛ ادعاهایی که هیچ نهاد آماری رسمی آن را تأیید نکرده است.
جالبتر آنکه نویسنده خود اذعان دارد که در طول یک سال گذشته، بازار اقلام اساسی، برنج و نان با التهاب و گرانی روبهرو بوده و کمبود نهادههای دامی همچنان ادامه دارد؛ با این حال، همه تقصیرها را به گردن «فضاسازی رسانهای» میاندازد.
این گزارش بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، بیانیهای تبلیغاتی برای تبرئه مدیریتی است که در عمل نتوانسته بازار محصولات کشاورزی را کنترل کند.
وقتی وزیر در جلسات پاسخگویی غایب است و آمارهای میدانی از کاهش تولید، نابودی مرغداریها و تعطیلی دامداریها خبر میدهند، نوشتن چنین یادداشتهایی فقط یک معنا دارد: تلاش برای نجات چهره سیاسی در آستانه استیضاح.
منبع: آقای کشاورز